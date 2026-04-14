Valuada en 1.3 millones: La lujosa nueva camioneta que presumió esta figura de Chivas

Mientras que nadie puede creer que Gabriel Milito pondría al jugador más barato de Chivas como titular, el entorno del Guadalajara genera noticias también fuera de lo deportivo. En esta ocasión, un joven talento del “Rebaño Sagrado” captó todas las miradas tras compartir su nuevo logro extra futbolístico. Resulta que Hugo Camberos presentó su lujosa nueva camioneta.

Debido a que México citaría a varios jugadores de Chivas en plena Liguilla, el joven podría pasar a ser titular en el Guadalajara. Al margen de eso, lo que hoy destaca de este futbolista es su nuevo vehículo, que combina potencia y elegancia. Se trata de una impresionante camioneta Ford Ranger Raptor, la cual ya forma parte del patrimonio del talentoso tapatío.

Hugo Camberos recibió una propuesta del Brujas de Bélgica; sin embargo, Chivas la rechazó|@camberos.58

A través de imágenes que rápidamente se volvieron virales, se pudo observar al canterano posando junto a su nueva joya automotriz en color negro. Este “gustito” llega en pleno Clausura 2026, donde es suplente pero juega siempre con Milito. Aunque sus minutos en el primer equipo han sido dosificados, suele ingresar y demostrar su calidad en Verde Valle.

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Las características de la nueva camioneta de Hugo Camberos en Chivas de Guadalajara

La Ford Ranger Raptor de Camberos destaca por su imponente parrilla con letras block y su avanzado sistema de suspensión Fox de alto rendimiento. Diseñada para el desempeño fuera del camino, esta pick-up ofrece una experiencia de conducción deportiva única. A su corta edad, el jugador eligió un vehículo que proyecta la misma agresividad que muestra en el área.

Bajo el cofre, esta máquina de lujo cuenta con un motor Twin-Turbo que garantiza una respuesta inmediata en cualquier terreno. Los detalles en negro mate y la tecnología LED de última generación complementan la estética de la nueva adquisición de Hugo Camberos. Es un modelo valuado en aproximadamente 1.3 millones de pesos, ideal para este extremo de 19 años.

Los números de Hugo Camberos como jugador de Chivas de Guadalajara

Respecto a su desempeño deportivo, el aporte del juvenil sigue en ascenso dentro de la institución rojiblanca. Según las estadísticas proporcionadas por BeSoccer, sitio especializado en datos y métricas globales, los números registrados por Hugo Camberos con la camiseta de las Chivas hasta el momento son los siguientes: