Estos son todos los VEHÍCULOS que se podrán conducir en el GTA VI

Estamos a unos meses para que se haga el lanzamiento oficial del GTA VI, el cual es considerado uno de los videojuegos más esperados de los últimos años gracias a las modificaciones que tendrá en relación a su edición anterior, sobre todo, en cuanto a la forma de jugar se refiere.

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La Modalidad Mundo Abierto tuvo su auge principal con el Grand Theft Auto, quien aprovechó esta característica para convertirse en uno de los videojuegos más reconocidos de la historia. Por tal motivo, no está de más conocer cuáles son los vehículos que se podrán disfrutar en este GTA VI.

¿Qué vehículos podrás conducir en el GTA VI?

Los usuarios podrán disfrutar de los ya característicos vehículos casuales que estarán acompañados de una nueva generación; sin embargo, un punto a destacar es que en el GTA VI el “robo” de Helicópteros podrá ser más usual a través de modelos como el Police Maverick, el Maverick y el Buzzard.

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Qué te parece la conducción y los vehículos que se han mostrado en GTA VI?



Os dejamos aquí un clip cortesía de Rockstar ⤵️ pic.twitter.com/nPRtqjVtLc — GTAHouse (@GTAHouse_ES) August 27, 2026

Los Jets Privados también estarán presentes en el GTA VI, así como distintos aviones que contarán con diferentes tamaños, lo cual hará de su robo un tema crucial para completar algunas acciones. Un punto que también hay que destacar son las Superbikes, las cuales son más ágiles que un auto común.

Los creadores del GTA VI también confirmaron Vehículos Policiales, los cuales se esperan sean los favoritos de los usuarios que esperan con ansias su lanzamiento el próximo 19 de noviembre. Finalmente, tampoco hay que dejar a un lado las Lanchas, mismas que se consideran una de las formas de transporte más veloces de este videojuego.

¿Cuál es la importancia de los vehículos en el GTA VI?

Muchos expertos consideran que los coches son la esencia más grande que tiene el GTA, por lo que esta edición número VI podría traer consigo varias sorpresas y, a su vez, opciones para todos los gustos, lo cual sugiere que la velocidad y las maniobras tras el volante serán regulares en esta edición.