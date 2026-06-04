Vinicius Jr llega a Fortnite: Nike revela pistas de la nueva colaboración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ muchas marcas comienzan a realizar anuncios sobre cómo se suman a la máxima fiesta del deporte y empresas como Nike no se han quedado atrás. A través de un video publicado en las redes sociales de Nike se deja entrever la nueva colaboración de skins que tendrá Fortnite.

Como es costumbre, Fortnite vuelve a generar expectativas con su 'Serie de Ídolos'. En los próximos días se anunciará una nueva colaboración que promete traer al juego a grandes figuras del mundo del futbol. En el video publicado en la cuenta de Nike se puede ver a múltiples estrellas de nivel internacional, Zlatan Ibrahimović, Federico Valverde, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Raúl Jiménez y muchas otras más.

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¿Qué jugador tendrá una nueva skin en Fortnite?

En una de las tomas en las que los jugadores salen corriendo se deja entrever una imagen en la que sale una SKIN de Vinicius Jr, además, a su lado está el logo de FORTNITE. Esto confirmaría que próximamente saldrá su skin dentro del juego, además de abrir las posibilidades de que veamos a más jugadores dentro del juego.

https://x.com/nike/status/2062203239333028031?s=46

¿Qué deportistas ya cuentan con skin dentro de Fortnite?

Neymar Jr

Harry Kane

Marco Reus

Lionel Messi

LeBron James

Giannis Antetokounmpo

Shaquille O’Neal

Shohei Ohtani

Lewis Hamilton

Naomi Osaka

Chloe Kim

Patrick Mahomes

¿Cuánto costarían las nuevas skins de jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El costo individual de las skins estaría rondando entre los 1,500 y 2,000 pavos y el lote completo podría ir desde los 2,000 hasta 2,500 pavos, esto según lo que vaya a incluir cada paquete.

En el anuncio de Nike también se puede ver a otras figuras que ya han colaborado con FORTNITE, como es el caso de Travis Scott y Kim Kardashian.

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