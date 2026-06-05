El DT de Serbia estuvo en estos equipos de la Liga BBVA MX y muchos no lo recuerdan

Veljko Paunovic recibió una contundente goleada por parte de México en el reciente amistoso de Serbia. El conjunto europeo se mostró errático y tomando decisiones más que cuestionables en cuanto al juego y se llevaron un duro resultado de 5-1 en el Estadio Nemesio Diez. A pesar de la derrota, el cuerpo técnico serbio volvió a pisar suelo mexicano, ya que han dirigido a dos clubes de la Liga BBVA MX anteriormente.

El primero de ellos fue Chivas, donde Paunovic logró alcanzar la Final del Clausura 2023. Posteriormente, sería contratado por la directiva de Tigres de la UANL, destino donde no tendría la misma suerte que con el cuadro rojiblanco. Aprovechando su regreso a México para afrontar su juego amistoso con Serbia, recordamos el paso del entrenador por el balompié mexicano.

El paso de Paunovic en Chivas: impacto inmediato con final perdida

Veljko Paunovic llegó a la Liga BBVA MX de la mano de Chivas, luego de ser anunciado como entrenador del Guadalajara rumbo al Clausura 2023. Su arribo formó parte del proyecto deportivo encabezado por Fernando Hierro, con la intención de darle al Rebaño una identidad más competitiva y moderna.

Su primer torneo fue el punto más alto de su etapa en Verde Valle. En el Clausura 2023, Chivas llegó hasta la final de la Liga BBVA MX después de eliminar al América en Semifinales con una remontada que marcó su gestión. Sin embargo, el equipo rojiblanco terminó perdiendo el título ante Tigres en el Estadio Akron, después de empatar 0-0 la ida en el Universitario.

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A nivel de números, Paunovic dejó una marca positiva en el Guadalajara. En fase regular del Clausura 2023 registró 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas; mientras que en el Apertura 2023 sumó ocho triunfos, tres empates y seis caídas. En total, diferentes registros le atribuyen 44 partidos oficiales con Chivas, con 21 victorias, ocho empates y 15 derrotas.

No es menor que, pese a no haber conseguido el título, Paunovic dejó una huella importante en Chivas. De acuerdo a Rebaño Pasión, el serbio se convirtió en el entrenador con más triunfos del club en un año natural, con 21 victorias, superando una marca de Ricardo Ferretti de 1997.

Paunovic y su extraño paso por Tigres

Después de su paso por Chivas, Paunovic volvió al futbol mexicano para dirigir a Tigres. Su llegada se dio rumbo al Apertura 2024, como reemplazo de Robert Dante Siboldi, justamente el técnico que le había ganado aquella final del Clausura 2023 con el conjunto felino.

En Tigres, el reto fue distinto. Ya no se trataba de reconstruir a un equipo grande que venía buscando estabilidad, sino de sostener la exigencia de una plantilla acostumbrada a pelear títulos. Paunovic intentó consolidar una transición entre futbolistas de experiencia y nuevos nombres, aunque desde el inicio convivió con una presión importante por el estilo de juego y los resultados.

Su primer torneo terminó con una eliminación en Cuartos de Final frente al Atlético de San Luis, resultado que generó dudas sobre su continuidad. Aun así, fue ratificado para el Clausura 2025, en una señal de confianza de la directiva universitaria.

Veljko Paunovic head coach of Tigres during the 4th round match between Santos and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at TSM Corona Stadium on July 20, 2024 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Tomas Regueiro/Tomas Regueiro

La salida, sin embargo, llegó de forma sorpresiva. Tigres cesó a Paunovic después de la Jornada 10 del Clausura 2025 y nombró a Guido Pizarro como su reemplazo. Según Reuters, el despido se produjo pese a que el equipo estaba en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos; la misma fuente señaló que la decisión estuvo vinculada a una mala relación con los jugadores.

En cuanto a números, tuvo un balance total de 20 triunfos, seis empates y 10 derrotas en 36 partidos. El dato central es claro: su salida no se explicó únicamente por resultados deportivos.

