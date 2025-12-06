ÚLTIMA HORA: Pole de Verstappen en Abu Dhabi: la definición del campeonato se enciende

Una clasificación electrizante se vivió en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 este sábado que dejó a Max Verstappen en lo más alto. El piloto de Red Bull, en plena lucha por el campeonato, firmó una vuelta magistral en la Q3 con un tiempo de 1m 22.207s, suficiente para asegurar la pole position y mantener a raya a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes se quedaron a escasas décimas de arrebatarle el primer puesto.

Del estadio a la pista: Carlos Guerrero ‘Warrior’ y la nueva era de Fórmula E | Podcast de Fórmula E

La sesión comenzó con sorpresas: Piastri dominó la Q1 y George Russell se impuso en la Q2, mostrando que Mercedes y McLaren estaban listos para desafiar al actual campeón mundial. Sin embargo, Verstappen respondió con autoridad en la tanda definitiva, mejorando su registro en el último intento y dejando sin opciones a sus rivales. Norris se quedó con el segundo lugar, apenas 0.201 segundos detrás, mientras que Piastri completó el top 3, consolidando la amenaza de McLaren para la carrera del domingo.

Detrás de ellos, George Russell aseguró el cuarto puesto para Mercedes, seguido por Charles Leclerc en quinto con Ferrari y un sólido Fernando Alonso en sexto, demostrando que Aston Martin aún tiene cartas que jugar. La sorpresa positiva fue Gabriel Bortoleto, quien llevó a su Kick Sauber hasta la séptima posición, confirmando su progresión en la máxima categoría. El top 10 lo completaron Esteban Ocon con Haas, y los Racing Bulls de Isack Hadjar y Yuki Tsunoda, este último en su última clasificación con Red Bull.

También te puede interesar:



Más atrás, la jornada dejó decepciones notables. Carlos Sainz, tras su podio en Qatar, no logró pasar de la P12 con Williams, mientras que Ollie Bearman quedó fuera en Q1 con Haas. Liam Lawson fue 13º, seguido por Kimi Antonelli en 14º, quien reportó problemas en la parte trasera de su Mercedes. Lance Stroll cerró el grupo de los 15 primeros.

Con Verstappen al frente y los McLaren al acecho, la carrera del domingo promete ser un duelo vibrante que podría definir el campeonato. Abu Dhabi, una vez más, se convierte en el escenario de máxima tensión en la Fórmula 1.

