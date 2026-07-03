VIDEO: Fanático se vuelve LOCO y festeja gol de México en el duelo entre Dodgers y Athletics

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado distintas reacciones a lo largo del planeta no solo en temas relacionados con el futbol, sino también con otras disciplinas. Para muestra de ello está lo que ocurrió en los últimos días con un aficionado de la Selección de México.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Para dar un poco de contexto, vale decir que la Selección de México obtuvo su pase a la ronda de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de vencer al combinado de Ecuador por 2-0. Los anotadores del encuentro en la cancha del Estadio CDMX fueron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Así celebró un fanático de México el gol en un juego de la MLB

México obtuvo el triunfo en territorio nacional; sin embargo, esto no impidió que otros países celebraran esta victoria. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió con un aficionado del cuadro nacional en un duelo de la MLB entre los Dodgers de los Ángeles y los Athletics de Oakland.

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This fan was going wild after Mexico scored in the World Cup at the Dodgers/Athletics game 🤣 pic.twitter.com/fP9EQMNNmo — MLB (@MLB) July 1, 2026

El juego terminó en favor de los Dodgers por 9-3, equipo que sumó su victoria número 56 de la temporada y que se ha vuelto el favorito para disputar una Serie Mundial más, lo anterior recordando que el equipo de Los Ángeles llegó a esta campaña como el bicampeón de las Grandes Ligas.

Sin embargo, lo que se volvió viral en este juego fue la celebración que un aficionado tuvo en pleno partido tras la anotación de México. El fanático no tuvo reparo en demostrar su alegría en plena cancha, lo cual hizo que se volviera tendencia en las redes sociales.

¿A quién enfrentará México en los octavos de final del Mundial 2026?

Luego de lo ocurrido en esta ronda, México ya sabe que enfrentará a la Selección de Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo se llevará a cabo en la cancha del Estadio CDMX el próximo domingo 5 de julio, y recuerda que puedes verlo por las pantallas de Azteca 7 a partir de las 17:30 horas.