Como con Kylian Mbappé: Real Madrid quiere quitarle otra figura a PSG

Real Madrid sufrirá varios cambios en los próximos meses producto del mercado invernal, donde por ejemplo, el brasileño Endrick saldrá cedido al Olympique de Lyon . Sin embargo, el plantel de Xabi Alonso podría sumar nombres importantes y uno de los deseos más anhelados de la Casa Blanca es Vitinha, mediocampista portugués de 25 años que fue pieza clave del PSG para obtener la primera UEFA Champions League de su historia.

Vitinha es el deseo más grande del Real Madrid

Tal y como sucedió con Kylian Mbappé, el Real Madrid busca quitarle al PSG una de sus principales figuras, pero no será una tarea sencilla. Según reportes internacionales, la llegada del seleccionado portugués se contemplaría en caso de que Vinícius Júnior, de 25 años, no renovara su contrato con el conjunto español, vínculo que vence en junio de 2027. A esta baja también se sumaría David Alaba , quien tiene los días contados en el ‘Merengue’.

Real Madrid quiere a Vitinha para su mediocampo|Crédito: @PSG_inside / X

Mundo Deportivo menciona que Florentino Pérez busca amarrar la renovación de Vinícius antes del mercado veraniego de 2026. Ahora mismo, las negociaciones están estancadas y, en caso de no llegar a un acuerdo, la directiva del Real Madrid buscará la salida del brasileño para evitar que este deje España sin dejar dinero al club.

TE PUEDE INTERESAR:



El dinero que podría recibir el Real Madrid por el traspaso de Vinícius Júnior no sería menor a 100 millones de euros, por lo que buscarían utilizar esa cantidad para negociar con el PSG el fichaje de Vitinha y así reforzar el mediocampo del equipo de Xabi Alonso. Cabe destacar que el entrenador no logró rellenar los huecos que dejaron Toni Kroos y Luka Modrić con sus salidas, por lo que el ex Wolverhampton sería la rueda de auxilio para los españoles.

PSG no dejará ir fácilmente a Vitinha

Desde los altos mandos del conjunto francés saben que Vitinha es, junto con Ousmane Dembélé, una de las principales figuras del equipo de Luis Enrique. Con contrato hasta junio de 2029, reportes indican que es prácticamente imposible que el PSG se siente a negociar por la salida de su mediocampista. Además, tampoco tienen necesidad de recaudar dinero, por lo que el Real Madrid debería ofertar un monto irresistible para que su salida sea efectiva.

Vitinha comenzó con su carrera profesional en el Porto, donde participó de sus fuerzas básicas, y estuvo a préstamo por un año en el Wolves de la Premier League. A mediados de 2022, el PSG lo compró por 41,5 millones de euros y su gran explosión se dio jugando para el club parisino, donde consiguió ganar la Champions League 2024/25, conformando un mediocampo de lujo con su compatriota João Neves y el español Fabián Ruiz.