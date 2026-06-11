WWE tendrá DOBLE SHOW para México el MISMO DÍA; esta es la fecha pactada

El fin de semana pasado, más precisamente en medio del evento Noche de los Grandes, la WWE reveló una extraordinaria noticia que guarda relación con el regreso de la empresa a la capital del país, pues la Ciudad de México presenciará algunos shows a lo largo de varios días.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Y es que, en el comunicado, se anuncia que tanto RAW como SmackDown formarán parte del calendario de la WWE en México de cara a septiembre de este año, por lo que, de forma increíble la empresa de wrestling más grande del mundo tendrá doble show en “México” en un mismo día.

¿Cuál será el doble show que la WWE tendrá en México el mismo día?

Después de 15 años de espera, la Ciudad de México vivirá el regreso de la WWE a tierras aztecas en eventos grabados para Netflix. La gira por la República comenzará con dos eventos en vivo en Guadalajara el 9 y 10 de septiembre, aunque será el 11 del mismo mes cuando se viva SmackDown en la Arena CDMX.

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Tres días después, el 14 de septiembre, será turno de Monday Night RAW en el mismo recinto deportivo, siendo así dos fechas relevantes en México. Lo curioso es que, mientras el 11 de septiembre se vive SmackDown, los seguidores también podrán disfrutar de Triplemanía 34.

Y es que, durante este mismo día, la WWE también programó la primera parte de Triplemanía 34, misma que cuenta con un gran fandom en México pero que se llevará a cabo en Las Vegas. La segunda parte se vivirá el domingo 13 en la Arenas CDMX, por lo que durante 4 días, la afición vivirá puro wrestling en el país.

¿Qué luchadores estarán en el tour de la WWE en México?

Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los luchadores que formarán parte de este tour de la WWE en México, aunque no se descartan elementos de la talla de Cody Rhodes o Gunther. Además, se espera la presencia latina en personajes como Penta, Rey Fénix o Dragon Lee.

