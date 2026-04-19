WWE: El día en que Edge mostró su lado más humano con la hija de EJ Styles (FOTO)

Una de las razones por las cuales el wrestling ha evolucionado a un nivel superlativo de aficionados alrededor del mundo deriva de las historias que empresas como la WWE crean en el ring. Para ejemplo de ello está lo que ocurrió hace unos años en el mano a mano entre Edge y AJ Styles.

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Edge, también conocido como Adam Copeland, forma parte de AEW (rival de la WWE), mientras que AJ Styles confirmó su retiro de la lucha libre hace unos meses. Curiosamente, ambos dieron una de las mejores luchas de los últimos años y, tras esta, dejaron un momento viral y muy emotivo tras el cuadrilátero.

El día en que Edge consoló a la hija de AJ Styles en WWE Wrestlemania 38

Todo sucedió en Wrestlemania 38, evento que se llevó a cabo el fin de semana del 2 al 3 de abril del 2022 en el AT&T Stadium de Las Vegas y que presenció el mano a mano entre Edge y AJ Styles, en una rivalidad verdaderamente férrea que se presentó en la Noche 2 de la fiesta protagonizada por la WWE.

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La lucha cumplió con las expectativas y, después de varios minutos, fue Edge quien cubrió a AJ Styles después de un spear en el aire. Sin embargo, tras bastidores Aam Copeland demostró su lado más humano luego de consolar a la pequeña hija de “El Fenomenal”, el cual no podría creer lo que había ocurrido.

La menor de edad estaba asustada luego del intenso combate que ambos tuvieron en la WWE. Por tal motivo, Edge se acercó a ella y, con un semblante sonriente y tranquilo, le dijo lo siguiente: “Solo nos estábamos divirtiendo, y mucho. Nos divertimos tanto que casi nos metemos en problemas”.

¿Edge volverá a la WWE?

Mucho se ha rumorado respecto a la posibilidad de que Edge vuelva a la WWE más pronto que tarde a fin de tener sus últimos años como profesional en dicha empresa. Bajo este contexto, vale decir que hasta el momento no existen señales claras de que Copeland desee abandonar AEW en un futuro a mediano y largo plazo.