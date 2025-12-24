WWE: Esto le espera a Penta dentro de la empresa durante el 2026

El 2025 para Penta, el Zero Miedo , fue un año por demás contrastante dentro de su etapa como luchador profesional. Y es que, si bien tuvo la oportunidad de llegar a la WWE tal y como lo había deseado, nunca pudo destacar con algún título pese a sus deseos de ser el Campeón Intercontinental de la empresa.

Es así como Penta cierra el año con un sabor agridulce por lo que pudo conquistar en la WWE y finalmente no logró. Ante ello, no está de más conocer cuáles son las posibles proyecciones que la empresa de wrestling tendría para el nacido en Ecatepec dentro de RAW.

¿Qué le espera a Penta en WWE para el próximo año?

Lo más natural sería que Penta se mantuviera en la zona midcard de la WWE, pues con 40 años y sin haber obtenido algún título hasta ahora luce poco probable que la cúpula de la empresa le dé la oportunidad de brillar ante las estrellas más grandes que la industria tiene en la actualidad.

Dicho lo anterior, es muy probable que El Zero Miedo mantenga su rivalidad contra el Campeón Intercontinental y, en algún momento, se haga con el título. En un hipotético escenario esperanzador, Penta podría llegar a la siguiente edición de Wrestlemania en la búsqueda de este título o, bien, defendiendo el campeonato en su cintura.

No obstante, existe otro escenario que tampoco se descarta y que, de cierta forma, no sería el idóneo para Penta. Si el mexicano deja de tener el cariño del público y sigue sin ganar el Intercontinental, no se descarta que baje unas casillas para buscar el título de los Estados Unidos, el cual, si bien no es malo, sí está un peldaño abajo del antes mencionado.

¿Penta y Fénix finalmente juntos en la WWE?

Otro escenario que tampoco se descarta en absoluto es la posibilidad de que la WWE finalmente reúna a los Lucha Brothers para que busquen el campeonato de parejas, ya sea en la rama RAW o Smackdown . Vale mencionar que ambos luchadores fueron espectaculares estando juntos en AEW, por lo que esta opción podría ser una de las más posibles.