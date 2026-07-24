WWE: La teoría que indica que Penta perderá su Título Intercontinental en SummerSlam

Estamos a unos días para que se lleve a cabo SummerSlam 2026, el segundo evento más importante que la WWE tendrá en el año solo detrás de Wrestlemania en donde, dicho sea de paso, Penta hará acto de presencia en una de las batallas más interesantes y esperadas de la función.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta, el Zero Miedo, se presentará en SummerSlam 2026 como el actual Campeón Intercontinental de la WWE, título que defenderá nada más y nada menos que ante Chad Gable. Ante ello, luce interesante conocer la teoría respecto a por qué el mexicano podría perder su campeonato.

¿Penta perderá su Título Intercontinental de la WWE ante Chad Gable?

Fue hace unos días cuando Chad Gable se ganó la oportunidad de retar a Penta por el Título Intercontinental de la WWE, por lo que la lucha se llevará a cabo en SummerSlam. Curiosamente, Chad fue el primer luchador a quien El Zero Miedo enfrentó a su llegada a la empresa.

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Ahora, se espera que Chad Gable pueda quedarse con el Campeonato Intercontinental luego del impacto que la WWE le ha otorgado una vez que perdió su máscara ante El Grande Americano, hecho que haría que, después de prácticamente cinco meses, Penta tenga que ceder su oro.

¿Qué teoría indica que Penta perdería su título en SummerSlam 2026?

Si bien esta teoría ha dejado tristes a algunos fanáticos de Penta, vale decir que El Zero Miedo es, junto a Sol Ruca, Trick Williams e Iyo Sky, los protagonistas del cartel oficial de Money in the Bank, evento que se llevará a cabo el sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Ante ello, diversas teorías apuntan a que la WWE le quitará el Título Intercontinental para, posteriormente, convertirlo en uno de los favoritos a ganar el maletín de Dinero en el Banco, mismo que podría darle una oportunidad por los cinturones más importantes que la empresa tiene en la actualidad.