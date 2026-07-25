XoloPass 2026: cuánto cuesta el abono de Tijuana y qué incluye
Accede a todos los partidos del Apertura 2026 del conjunto fronterizo como local, aunque con sus ciertas restricciones
Ya está en la venta el XoloPass 2026 para las personas que quieran adquirir el abono de Tijuana para este Apertura 2026. Asimismo, días atrás, las personas que son fieles al equipo pudieron renovar sus pases a los juegos de local del club fronterizo, en lo que podría ser la última temporada en México de Gilberto Mora, quien se convirtió en el futbolista azteca más caro tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La renovación del XoloPass fue del 27 de junio al 7 de julio de este año, exclusivamente para las personas que tenían el suyo del Clausura 2026. Mientras que la venta de los nuevos aficionados está disponible desde el 9 de julio, por lo que este viernes podrían utilizarlo en el Tijuana ante León, duelo en el que esto dicen las apuestas.
Los precios del XoloPass 2026
El precio del abono de los partidos de Xolos para esta nueva temporada varía. Ello se debe a la ubicación de los asientos. Hay lugares económicos que tienen un precio de 1,300 pesos, mientras que el más caro ronda los casi 10 mil pesos. Estos son algunos de los costos
- Caxorros - 5,310 pesos
- Cabecera norte corner - 1,357 pesos
- Masakre - 2,360 pesos
- Platea corner norte - 7,965 pesos
- Zona norte - 4,012 pesos
- Perrada - 4,307 pesos
- VIP - 8,496 pesos
- Red Room SF - 7,127 pesos
- Platea - 9,971 pesos, son algunos de los asientos y precios.
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Puntos a saber del XoloPass 2026
Hay ciertos términos y condiciones que debes saber del XoloPass 2026, y ello es que están sujetos a un cargo por servicio del 18% sobre el precio total. Es decir, los precios anteriores aumentarán conforme a lo establecido.
Asimismo, el XoloPass es válido únicamente para la temporada regular del Apertura 2026 y no incluye liguilla, torneos con partidos amistosos o internacionales, así como eventos especiales dentro del Estadio Caliente.