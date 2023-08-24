VIDEO: Ucrania celebra el 32 aniversario de su independencia

"Hoy celebramos el 32º aniversario de la independencia de Ucrania. 32 años de independencia continua, que continuará, que no permitiremos que se rompa y que los ucranianos no soltarán", externó Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania.

24 de agosto día de la Independencia en Ucrania

El día de la Independencia es una fiesta anual en Ucrania, que se celebra el 24 de agosto con motivo de la aprobación del Acta de Proclamación de la Independencia de Ucrania en 1991. El documento, adoptado en una sesión extraordinaria del Sóviet Supremo de la República Socialista Soviética de Ucrania, proclamaba la creación de un Estado ucraniano independiente.

"Hoy, la República Popular Ucraniana se convierte en un Estado libre y soberano del pueblo ucraniano, independiente y autosuficiente. Buscamos vivir en armonía y amistad con todos los Estados vecinos: Rusia, Polonia, Austria, Rumania, Turquía y otros, pero ninguno de ellos puede interferir en la vida de la República Ucraniana Independiente, donde el poder pertenecerá únicamente al Pueblo de Ucrania", dice el documento.

Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania habla de la invasión Rusa

"Hay muchos testimonios de cuán antigua es la historia del Estado ucraniano. Y no hay menos recuerdos de cómo se perdió la condición de Estado ucraniano. Cómo los ucranianos tuvieron que luchar por la libertad y la independencia contra los invasores. Cómo nuestro pueblo siempre tuvo suficiente heroísmo y coraje, pero a veces le faltó unidad. Cómo tuvieron que luchar los ucranianos contra los invasores. Cómo, lamentablemente, a veces los invasores lograron convertirse en ocupantes. Cómo destrozaron la vida de generaciones enteras de nuestro pueblo. Y cómo los ucranianos lucharon por su tierra y su libertad durante generaciones. Cómo se eligió el testamento. Cómo ganaron. Cómo se preservaron, preservaron a Ucrania y pudieron hacer que la independencia de Ucrania fuera continua", dijo Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania.

"Y no la perderemos. A todos nos une este sentimiento. Los niños ucranianos también celebrarán la independencia de Ucrania en las plazas y calles de Ucrania. Nuestros nietos celebrarán y sus nietos. Del mismo modo, junto con los amigos de nuestro Estado, con los aliados y socios de Ucrania, a quienes Ucrania elegirá por sí misma, siempre libremente", subrayó Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania.

Happy Ukraine’s Independence Day!



The day of the free, the strong, and the dignified. The day of equals. Ukrainian men and women. In our entire country.



In this fight, everyone counts. Because the fight is for something that is important to everyone.



An independent Ukraine. pic.twitter.com/tUYTsn3TrE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2023

Presidente de Ucrania entrega premios estatales

El mandatario señaló que "es imposible reunir a todo nuestro pueblo en una plaza para dar gracias. Pero hoy, en la Plaza Sofía de Kiev, tuvo el honor de entregar premios estatales a quienes merecen un agradecimiento personal".

En la ceremonia mostraron su apoyo el presidente lituano, Gitanas Nauseda, el presidente portugués, Marcelo Rebelo De Sousa, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y el presidente de Bosnia y Herzegovina, Zeljko Komsic.

"¡Te felicito, Ucrania, por el Día de la Independencia! ¡Gloria a ti, Ucrania!", agregó Volodímir Zelenski.

A 18 meses de la invasión de Rusia a Ucrania

Las fuerzas rusas, que invadieron Ucrania desde tres direcciones hace exactamente un año y medio, esperaban llegar y capturar su capital en varios días. Cuando la resistencia ucraniana frustró los planes de Vladimir Putin, los ucranianos se encontraron raciones limitadas de alimentos y uniformes de desfile dentro de algunos de los vehículos rusos abandonados y capturados.

Decenas de tanques rusos y otras piezas de equipo militar se encuentran ahora en la calle principal de Kyiv, Jreshchatyk, mientras el país celebra su 32º día de la Independencia. Todos quemados o desguazados, representan, sin embargo, un tipo de desfile diferente al esperado por los rusos. Los ucranianos que pasean encuentran aliento en la demostración de la potencia de su Ejército en la lucha contra un enemigo mucho mayor. Sin embargo, como el resultado de la lucha dista mucho de estar claro a estas alturas, el orgullo y la determinación se mezclan con el dolor y la incertidumbre.

A pesar de que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que Putin ya "perdió" en Ucrania, alrededor del 18% del territorio del país invadido, incluida Crimea, sigue ocupado.