30 años de Hechos con Javier Alatorre: Las noticias más importantes del 2002 en fotos

Los 30 años de Hechos con Javier Alatorre, el noticiero de Fuerza Informativa Azteca, ha sido relator de noticias importantes a lo largo de tres décadas, en el 2002 los hechos más importantes fueron el mundial de futbol que ganó Brasil en Corea-Japón, la canonización de Juan Diego, la victoria de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil.

Incidente entre Fox y Castro

En marzo de 2002 llamó la atención una anécdota entre mandatarios en una cumbre realizada en Monterrey, protagonizada por el entonces presidente Vicente Fox y Fidel Castro.

La frase “comes y te vas” es una expresión que se atribuye al expresidente de México, Vicente Fox, durante la Cumbre Iberoamericana realizada en Santiago de Chile en noviembre de 2000.

Esta frase se hizo famosa debido a su tono directo y aparente falta de diplomacia hacia el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro.Se trata de la famosa frase: “comes y te vas”, que se interpretó como una forma coloquial y directa de expresar que no se espera que Fidel Castro participara en el evento durante mucho tiempo y que debería limitar su presencia a una corta visita. La conversación completa fue: “Señor Fidel Castro, usted no es bienvenido aquí. Usted viene a una cena y se va. Comes y te vas”.

Lo que generó controversia y se interpretó como una afrenta hacia Fidel Castro y el gobierno de Cuba, incluso se vio como una violación del protocolo diplomático y una muestra de desdén hacia un líder extranjero. Otros, sin embargo, la interpretaron como una declaración enérgica en defensa de los principios democráticos y los derechos humanos.

Canonización de Juan Diego por Juan Pablo II

El reconocimiento del indígena Juan Diego que presuntamente tuvo visiones de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI, marcó un hito en la religión católica mexicana e internacional, ya que se ve al personaje como un símbolo de la fe católica en México y como un ejemplo de devoción y humildad para millones de personas en todo el mundo.

Fue en febrero de 1987 cuando después de una cuidadosa investigación, el Papa Juan Pablo II declaró a Juan Diego “venerable” el reconociendo sus virtudes heroicas y su vida ejemplar.

Hugo Chávez resiste un golpe de Estado

En abril de 2002, una coalición de líderes de la oposición en Venezuela organizó una marcha masiva en Caracas que culminó en enfrentamientos violentos. Es día, una parte de las Fuerzas Armadas tomó la decisión de arrestar a Chávez, enviarlo a una isla remota y proclamar un gobierno provisional encabezado por Pedro Carmona, que se autoproclamó presidente interino.

Pero el golpe no duró mucho tiempo, ya que tras la destitución de Chávez hubo una respuesta inmediata de sus seguidores, especialmente en barrios pobres y áreas rurales, así como de sectores militares leales al presidente.

En menos de 48 horas, el golpe fracasó contra Chávez no prosperó porque las fuerzas leales a Chávez, incluidos algunos sectores militares, recuperaron el control del Palacio de Miraflores y liberaron al presidente, por lo que regresó al mando de Venezuela el 13 de abril de 2002.

Brasil gana el mundial Corea-Japón



La escuadra verdeamarela obtuvo su quinto título en la Copa Mundial de la FIFA 2002, consolidando su posición como la selección nacional más exitosa en la historia del fútbol.

La selección derrotó a Alemania el 30 de junio de 2002 en Yokohama, Japón, luego de que Ronaldo, anotó dos goles y se convirtió en la estrella del partido y del torneo, ganando el premio al Jugador Más Valioso y terminando como el máximo goleador del torneo con ocho anotaciones.

Argentina devalúa 40% su moneda

Derivado de la crisis que pasaba la nación sudamericana y a pesar de las medidas para frenar sus efectos, el 6 de enero de 2002, el gobierno argentino anunció la devaluación de su moneda y la abolición del régimen de convertibilidad que mantenía el peso argentino atado al dólar estadounidense en una paridad fija, esto causó una inflación galopante y una contracción económi profunda, mientras que a los ciudadanos los afectó en su poder adquisitivo.

Esta medida fue un paso necesario para iniciar el proceso de reestructuración de la deuda externa del país y permitir la recuperación económica a largo plazo.

Países bajos legaliza la eutanasia

La legalización de la eutanasia en los Países Bajos fue el resultado de un proceso gradual que involucró debates no solo públicos, sino decisiones judiciales, regulación profesional y legislación formal.

En 2002, se aprobó la Ley de Eutanasia y Ayuda al Suicidio con la que se estableció un marco legal que reconoció el derecho de los individuos a tomar decisiones sobre el final de su vida en circunstancias específicas y bajo estrictas salvaguardias legales y médicas.

Creación de la Corte Penal Internacional

La creación de este organismo fue el resultado de décadas de esfuerzos y debates en la comunidad internacional para establecer un mecanismo efectivo y permanente para juzgar los crímenes más graves que preocupan a la humanidad. Además, marcó un hito importante en la evolución del derecho internacional y la promoción de la justicia penal internacional.

Lula se convierte en presidente de Brasil

Las elecciones de 2002 en Brasil significó un momento histórico ya que asumió la presidencia en un contexto en el que prevalecía una creciente desigualdad económica, altos niveles de pobreza y corrupción. El entonces líder del Partido de los Trabajadores (PT) planteó durante su campaña políticas en favor de los menos favorecidos, por lo que su mandato estuvo marcado por políticas sociales y económicas que buscaron abordar la pobreza y las desigualdades, así como por desafíos y controversias que marcaron la historia reciente de Brasil.

Epidemia del SARS en China

La epidemia del SARS en China en 2002 fue un evento alarmante que puso a prueba la capacidad de respuesta del gobierno y la sociedad china, así como la cooperación internacional en la lucha contra enfermedades infecciosas emergentes. Aunque causó preocupación y desafíos significativos, este hito en la historia mundial sobre la salud dio lecciones importantes para futuras epidemias y emergencias de salud pública.