‘Master of Puppets’, el legendario álbum de Metallica, cumple 35 años

Este miércoles se cumplen 35 años del lanzamiento de ‘Master of Puppets’, tercer álbum de Metallica y considerado por muchos como la obra maestra de la banda oriunda de San Francisco, California.

Este álbum es considerado como el inicio de una evolución en el metal que dominó la escena musical de la década de los ochenta, considerado por muchos como un género con letras vacías y repetitivas, enfocadas principalmente en excesos como drogas, alcohol y sexo.

Metallica ya comenzaba a escribir su nombre en la historia de la música gracias a sus dos producciones previas: ‘Kill ‘Em All’ y ‘Ride The Lighning’, pero fue hasta su tercera producción que se convirtieron en uno de los grandes referentes del thrash metal.

Para este álbum, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Cliff Burton hicieron algunos cambios al estilo que habían mostrado en las producciones previas, pues aunque sacrificaron la velocidad que habían mostrado previamente, su sonido se vio recompensado con nuevos riffs y solos más trabajados que posteriormente se convertirían en un ícono de la agrupación.

Desde el inicio del disco, con ‘Battery’, se puede reconocer el nuevo estilo de la banda con la introducción de guitarras acústicas.

Además, la canción que le da nombre al álbum, ‘Máster of Puppets’, borró por completo con los estereotipos que se tenían sobre el género y sus supuestas “letras vacías”, haciendo una referencia a la drogadicción y las consecuencias que viven las personas que consumen este tipo de sustancias. Otra muestra de ello es ‘The Thing That Should not Be’, inspirada en los relatos de H.P. Lovecraft.

Sin duda alguna, la gran revolución de este álbum llega con ‘Welcome Home (Sanitarium)', que inicia como una balada y progresivamente va incrementando su velocidad, lo que, dicho por el propio James Hetfield, funciona como representación de la evolución de los pacientes internados en manicomios.

Canciones como ‘Disposable Heroes’ y ‘Leper Messiah’ son muestra de la madurez musical y lírica que la banda había alcanzado en esta etapa de su trayectoria.

ORION, EL LEGADO DE CLIFF BURTON

En este álbum se encuentra otra de las grandes obras de Metallica: ‘Orion’, una canción meramente instrumental en la que lució como nunca el poder del fallecido Cliff Burton, quien murió años después en un accidente de tránsito.

Esta canción inicia con un juego de cuerdas del bajo, instrumento de Burton, y después, poco a poco se van uniendo los demás integrantes de la banda.

Algo curioso sobre la promoción de este álbum, es que no contó con ni un solo video promocional, sino que la banda se lanzó en una larga gira.

Muestra del éxito de esta producción es que gracias a ella, Metallica obtuvo su primer disco de platino, que también fue el reconocimiento de este tipo para el género.

Algunos de los fanáticos del genero destacan que este álbum también puede ser el responsable de que muchas personas hayan perdido su encanto por Metallica, pues luego de demostrar un alto nivel lírico y musical, se decantaron por producir música más convencional que, para muchos, alcanzó su punto más crítico con los álbumes ‘Load’ y ‘Reload’ de 1996 y 1997.

A pesar de ello, Metallica se mantiene como la banda más representativa del thrash metal, y ya es considerada como una agrupación histórica del metal, a la par de leyendas como Black Sabbath, Judas Priest o Iron Maiden.

En su última visita a México, en 2017, la agrupación dedicó algunos segmentos del concierto a este álbum, pues las presentaciones coincidieron justamente con el aniversario del lanzamiento de ‘Master of Puppets’.

