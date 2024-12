Recuento 2024: Los 5 eventos políticos que no podemos olvidar

El 2024 estuvo enmarcado en varios sucesos que afectaron a la política no sólo en sus países, sino en el mundo entero. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda algunos de los eventos más relevantes en este sentido.

Donald Trump vuelve a la Casa Blanca

Donald Trump , quien fuera presidente de Estados Unidos de 2017 a 2021 y estuvo enmarcado en la polémica, ganó las elecciones presidenciales de 2024 y despachará de nuevo en la Oficina Oval desde el 20 de enero de 2025.

El abanderado del Partido Republicano ganó a su contrincante, la demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris, con 312 votos del Colegio Electoral.

Trump ha prometido emprender una deportación masiva de migrantes , imponer aranceles a productos de Canadá, México y China, así como terminar el apoyo estadounidense a Ucrania en su guerra con Rusia.

Nicolás Maduro se impone de nuevo como dictador de Venezuela

Venezuela tuvo elecciones presidenciales en julio de 2024, las cuales estuvieron plagadas de acusaciones de fraude. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de dicha nación otorgó el triunfo al dictador Nicolás Maduro, con lo cual se enfila a su tercer periodo al frente del país sudamericano.

No obstante, organizaciones no gubernamentales internacionales, así como las figuras de la oposición, el candidato Edmundo González y la lideresa opositora María Corina Machado, han resaltado que el régimen venezolano no ha mostrado las boletas que demuestren el supuesto triunfo en las urnas por parte de Maduro Moros.

Maduro tiene “cero legitimidad”: María Corina Machado

Presidente de Corea del Sur impone ley marcial

Yoon Suk-yeol , presidente de Corea del Sur, sorprendió no sólo a sus ciudadanos, sino al mundo entero, al decretar la ley marcial en el país, lo que significaba que el ejército se haría cargo de todo, algo que no ocurría desde 1979, cuando ocurrió un golpe de Estado tras el asesinato al entonces mandatario militar.

El mandatario alegó que tomó la medida para salvar a su país de la amenaza comunista de Corea del Norte y acusó que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, trataba de paralizar al gobierno.

Una derrota en las elecciones legislativas, investigaciones por presunta corrupción contra su esposa por recibir bolsas de lujo como regalo y un índice de aprobación debajo del 20% fueron algunas de las razones por las que Suk-yeol se decantó por la ley marcial.

Tras protestas de los ciudadanos, así como un voto unánime de la Asamblea Nacional contra la ley marcial, el presidente de Corea del Sur canceló su decreto seis horas después. Ahora enfrenta un juicio político.

Putin reelecto por quinta vez

Vladimir Putin fue reelecto para un quinto mandato de seis años de duración. El exespía de la KGB en los tiempos de la Unión Soviética se impuso como ganador con casi el 88% de los votos en la votación del 17 de marzo de 2024.

En medio de protestas, Vladimir Putin gana elecciones 2024 en Rusia

Crisis política en Irán

Tras un trágico accidente aéreo que resultó en la muerte del presidente Ibrahim Raisi , Irán celebró nuevas elecciones, lo que podría cambiar el rumbo político del país