¿Podría terminar la guerra en Ucrania? Putin dice que está “listo” para hablar con Trump

La guerra en Ucrania , uno de los conflictos más devastadores de los últimos años, podría estar acercándose a un punto de inflexión. Durante su conferencia de prensa anual en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su disposición a dialogar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Este anuncio ha generado expectativas sobre un posible avance diplomático en el conflicto que se ha extendido por más de dos años.

Putin y Trump: ¿Un posible diálogo para la paz?

Putin declaró que no ha hablado con Trump en más de cuatro años, pero aseguró estar preparado para una reunión si esta llegara a concretarse. “Estoy listo para una reunión en cualquier momento si él lo desea”, afirmó el mandatario ruso, enfatizando su interés en encontrar soluciones negociadas.

“En primer lugar, no sé cuándo nos reuniremos. Porque él no ha dicho nada al respecto. No he hablado con él en más de cuatro años. Por supuesto, estoy preparado para ello en cualquier momento, y estaré listo para una reunión si él quiere”, dijo Putin.

Este posible acercamiento coincide con el cambio de administración en Washington, lo que ha alimentado las esperanzas de que se pueda impulsar una salida negociada a la guerra en Ucrania. Sin embargo, no se han ofrecido detalles sobre cuándo podría llevarse a cabo dicho encuentro.

¿Avances de Rusia en el frente de batalla y el futuro de Kursk?

En su intervención, Putin también abordó los avances de las fuerzas rusas en el campo de batalla . A pesar de estas declaraciones, Putin evitó dar fechas específicas sobre la recuperación de la región de Kursk, un área estratégica que actualmente enfrenta intensos combates. “Definitivamente los expulsaremos, no hay otra manera”, subrayó, refiriéndose a las tropas ucranianas que mantienen posiciones en la región.

Rusia y su posición en el conflicto

Putin también aprovechó la oportunidad para desestimar las percepciones de que Rusia se encuentra debilitada debido a reveses recientes en Ucrania y Medio Oriente. Según el presidente, Rusia ha logrado mayor independencia.

Por otro lado, las declaraciones del presidente ucraniano , Volodymyr Zelensky, reconocen la dificultad de recuperar todo el territorio ocupado, lo que refleja la complejidad y el desgaste de este conflicto prolongado.

¿Qué significa esto para el futuro de la guerra en Ucrania?

El anuncio de Putin sobre que está “listo” para hablar con Trump podría marcar un nuevo capítulo en el conflicto. Sin embargo, las dudas persisten sobre si este acercamiento será suficiente para poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que ha dejado miles de víctimas y desplazados.

A medida que la guerra se aproxima a su tercer año, el camino hacia la paz parece incierto. Los próximos meses serán cruciales para determinar si las conversaciones diplomáticas pueden traducirse en acciones concretas que beneficien a ambas partes, pues cabe señalar que Donald Trump tomará posesión el proximo 20 de enero de 2025.