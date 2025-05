Familias reubicadas por el Tren Interoceánico en Teapa, Tabasco, sufren de falta de servicios

Lo que comenzó como una promesa de progreso y vivienda digna terminó siendo para muchos una experiencia marcada por el desarraigo, la precariedad y el abandono institucional. La construcción del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los megaproyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), transformó para mal la vida de más de 600 familias en Teapa, Tabasco.

600 familias sufren de falta de servicios tras ser reubicados en Teapa, Tabasco

En total, 604 familias fueron desplazadas de los derechos de vía del antiguo Tren Transístmico para despejar el paso al nuevo ferrocarril. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), prometió un subsidio por familia de 581 mil 420 pesos y la entrega de viviendas nuevas en tres fraccionamientos: Bella Luz, Bosques de la Sierra y Sueño de Piedra.

Pero la realidad es otra. Las casas fueron entregadas en condiciones deplorables: en obra negra, sin agua potable, con electricidad inestable, calles a medio construir y sin alumbrado público. Los testimonios de los afectados son contundentes: “Vivíamos mejor antes. Ahora no tenemos agua, la luz falla y no hay escrituras. Nos dieron una garantía de un año, pero la Conavi no responde”, lamenta una de las vecinas reubicadas.

Las personas viven rodeadas de fugas de aguas negras pestilentes, sin luz a causa de los apagones que provocan las fallas en la construcción de la red eléctrica de su fraccionamiento.

El acceso al agua es uno de los principales problemas. El suministro llega apenas dos veces por semana mediante pipas, insuficiente para las necesidades básicas, especialmente bajo el clima caluroso de Tabasco. Las instalaciones presentan filtraciones, tuberías tapadas y fugas de aguas negras, generando ambientes insalubres y pestilentes que afectan la salud y calidad de vida de los habitantes.

“Directo se regresa acá donde lavo mis trastes y es una pestilencia, como que la tubería está en el mismo entronque”, relató una de las afectadas.

Falta de respuestas por parte de las autoridades y la Conavi

La administración de los recursos ha sido otro foco de conflicto. Aunque el presupuesto oficial ascendió a 351.1 millones de pesos, muchos desplazados nunca recibieron los apoyos prometidos para renta durante la construcción de sus nuevas viviendas. Más de 100 familias no fueron reubicadas y permanecen a escasos metros de las vías, mientras que otras tuvieron que buscar refugio con familiares o costear sus propias rentas.

“Mire señor López Obrador quisiéramos nosotros los habitantes de aquí, de todos los que fueron derechos de vía que nos dé la cara, que nos dé la cara y si él no pueda que mande a Claudia Sheinbaum, que ella también dé la cara porque nos defraudó con todo esto que nos iba a dar una casa digna, digna de qué", expresan con molestia los vecinos.