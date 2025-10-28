Balacera en Culiacán deja 7 presuntos delincuentes abatidos: Operativo militar desata caos y emergencia

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó de última hora una violenta balacera, hoy 28 de octubre, en la zona norte de Culiacán, donde fueron abatidos siete presuntos delincuentes armados durante un operativo interinstitucional. El enfrentamiento provocó pánico, caos y una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia en comunidades cercanas a Tepuche y Agua Blanca.

7 delincuentes fueron abatidos tras balacera en Culiacán

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron un asentamiento clandestino con hombres fuertemente armados.

Al ser descubiertos, los presuntos agresores abrieron fuego contra las autoridades, desatando un intercambio de disparos que se prolongó varios minutos.

Durante el operativo, el Grupo Interinstitucional repelió tres agresiones consecutivas, logrando reducir a los agresores y asegurar un importante arsenal, compuesto por armas largas tipo AK-47, cargadores, cartuchos de alto calibre y equipo táctico.

En total, las fuerzas federales reportaron el aseguramiento de 21 cargadores, 790 cartuchos 7.62 x 39 mm y seis rifles automáticos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RECRUDECE VIOLENCIA EN SINALOA: BALACERA EN FUNERARIA DE CULIACÁN DEJA 3 HERIDOS

Grupo Interinstitucional asegura armas, municiones y equipo táctico, además de reducir a 7 agresores en la zona norte de Culiacán



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, del Ejército Mexicano y de la Guardia… pic.twitter.com/UBTLVqE7RP — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 28, 2025

Operativo conjunto refuerza presencia militar en Culiacán

Tras la confrontación, el área fue resguardada por personal del Ejército y la Guardia Nacional, mientras que los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Asimismo, se desplegó una aeronave Black Hawk para mantener vigilancia aérea en la zona y evitar nuevos ataques.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno informaron que continúan los reconocimientos terrestres y aéreos en la región norte de Sinaloa, con el objetivo de restablecer la seguridad y evitar represalias del crimen organizado.

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación de riesgo al '911' o de forma anónima al 089, para apoyar las labores de investigación y garantizar la tranquilidad en el estado.