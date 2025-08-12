¿A qué hora llueve hoy en la CDMX? Esto dice la Conagua

La capital del país se prepara para una nueva jornada de intensas lluvias, siguiendo la tendencia de los últimos días. Según el pronóstico oficial, se esperan precipitaciones en las 16 alcaldías de la CDMX, con una probabilidad del 70% de ocurrencia. A esto se sumarán vientos de hasta 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima que se mantendrá en 26°C.

Las primeras horas de este martes ya mostraron los efectos de las precipitaciones, con una tormenta eléctrica en la zona oriente de la ciudad. Esto provocó inundaciones y encharcamientos en vialidades clave, afectando la movilidad en alcaldías como Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX?

Los chubascos más fuertes y con posibles descargas eléctricas se prevén en varios municipios del Estado de México, como Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Zumpango y Amecameca. En la capital, las lluvias serán más aisladas y se concentrarán en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

La Conagua informó sobre las horas en que habría lluvias en algunas zonas de la CDMX. En las próximas tres horas se pronostican chubascos.

Se esperan #Chubascos este medio día y las primeras horas de esta tarde en Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Zumpango y Amecameca, en el #EdoMéx pic.twitter.com/TqG0gI5emt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2025

Uno de los puntos más críticos fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que por segundo día consecutivo suspendió sus operaciones matutinas debido a la acumulación de agua en las pistas. Esta situación generó demoras y cancelaciones de vuelos, impactando a numerosos pasajeros. De igual forma, el Circuito Interior, en dirección al aeropuerto, sufrió inundaciones que causaron un avance extremadamente lento para los automovilistas.

Se espera que las lluvias y chubascos comiencen alrededor de la una de la tarde y que la actividad eléctrica se intensifique a partir de las cinco de la tarde, prolongándose hasta las diez de la noche. La Conagua pronostica una acumulación de agua de entre 25 a 50 milímetros, con un 80% de probabilidad de caída de granizo. Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

