A esto se dedican los expresidentes mexicanos tras terminar su sexenio

Los expresidentes de México, tras concluir su sexenio, suelen tomar caminos que van desde el exilio hasta la participación en la vida académica o empresarial, además de que muchos exmandatarios optan por dejar el país inmediatamente después de su mandato. Aquí te contamos a qué se dedican algunos de ellos.

¿A qué se dedican los expresidentes de México tras terminar el sexenio?

Esta es la lista de algunos de los expresidentes de México y qué realizaron tras terminar con su sexenio:



Enrique Peña Nieto , que estuvo al mando del sexenio de 2012 a 2018, ha mantenido un bajo perfil, algunas fuentes aseguran que se ha enfocado en actividades empresariales y consultorías. Una vez terminado su mandato, se divorció de quien fuera su esposa, Angélica Rivera, y se mudó a España.

Felipe Calderón , quien gobernó de 2006 a 2012, se trasladó a Estados Unidos tras su mandato, pues participó en un programa de liderazgo en la Universidad de Harvard.

Vicente Fox Quesada, al mando del 2000 al 2006, dejó el PAN en 2013 y se unió a la junta directiva de High Times, revista estadounidense que trata la cultura del cannabis.

Ernesto Zedillo, de 1994 a 2000, tras concluir su sexenio el 30 de noviembre de 2000, Ernesto Zedillo ha llevado una vida activa en diversos ámbitos, tanto académicos como empresariales. Se unió a la Universidad de Yale y ha participado en foros y conferencias internacionales.

¿Qué hará AMLO al final de su sexenio?

En distintas conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer su futuro ahora como exmandatario. En ese sentido, el tabasqueño señaló que una vez entregada la banda, se jubilará y no participará en ninguna, aunque recordará a todos con mucho amor y cariño.

En ese sentido, destacó que se mantendrá unido a su familia núcleo; sin embargo, les pedirá que no hablen de política. “No aceptaré ninguna invitación a participar en nada, ni en México, ni en el extranjero, voy a procurar no salir, porque me voy a llevar una bibliografía amplia”, aseveró.

Aunado a ello, adelantó que se encuentra reuniendo bibliografía para evitar salir a bibliotecas o hemerotecas, esto, con el propósito de tener suficiente bibliografía para su investigación, la cual le tomará “3 o 4 años”. Y así publicar su último libro.