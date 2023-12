¿Qué hará AMLO cuando termine su sexenio? Así será su día a día

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este explicó cómo será su vida después de entregar la banda presidencial tras las elecciones 2024, cuando se elegirá a quien ocupe la presidencia.

En meses anteriores, el presidente ya había adelantado que se encontraba trabajando en su último libro, el cual tratará sobre algunas experiencias de su vida. Asimismo, destacó que una vez terminado su mandato se alejaría del ojo público y de la política. Este miércoles dio a conocer cómo se imagina su día a día tras entregar la banda presidencial.

¿Qué hará AMLO tras terminar su sexenio?

Al ser cuestionado sobre sus relaciones a futuro en el mundo de la política, el tabasqueño señaló que una vez entregada la banda, se jubilará y no atenderá a nadie, aunque recordará a todos con mucho amor y cariño.

En ese sentido, destacó que se mantendrá unido a su familia núcleo; sin embargo, les pedirá que no hablen de política. “No aceptaré ninguna invitación a participar en nada ni en México ni en el extranjero, voy a procurar no salir, porque me voy a llevar una bibliografía amplia”, aseveró.

Aunado a ello, adelantó que se encuentra reuniendo bibliografía para evitar salir a bibliotecas o hemerotecas, esto, con el propósito de tener suficiente bibliografía para su investigación, la cual le tomará “3 o 4 años”.

¿Cómo será la rutina de AMLO tras terminar su sexenio?

López Obrador visualizó que se levantará temprano “como siempre” y caminar una hora, aproximadamente 5 kilómetros: “Espero que para ese entonces siga yo en ese ritmo"; posteriormente, irá al baño, desayunará, una o dos vueltecitas más, pero ya muy cortas y después se sentará dos horas o dos horas y media.

“Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy tres vueltas, también, no muy largas, me tomo un café, me tomo un pozol, dependiendo, me vuelvo a sentar hasta la 1 o 1:30, que es la hora de la comida, la comida, caminar y luego de nuevo a sentarme a trabajar ocho horas pero escribiendo y acostarme temprano para levantarme también temprano y así".

Especificó que mientras camine observará los árboles y escuchar los pájaros que están en la mañana.

A futuro, también visualizó que cuando su esposa Beatriz Gutiérrez-Müller se encuentre en la capital por su trabajo, la visitará.