FGE investiga restos humanos abandonados en carretera entre los límites de Tlaxcala y Puebla

La Fiscalía General del Estado investiga el macabro hallazgo de restos humanos en sobre una carretera entre Tlaxcala y Puebla, donde fueron localizadas seis cabezas masculinas con un mensaje amenazante.

Hallan seis cabezas humanas en límites de Tlaxcala y Puebla

El macabro descubrimiento ocurrió la mañana del 19 de agosto, a la altura de la comunidad de San Gabriel Popocatla, en el municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Automovilistas que circulaban por la carretera a Atotonilco notaron las extremidades y dieron aviso al número de emergencia al ‘911', lo que generó una rápida movilización de autoridades locales y estatales.

En el sitio se encontró una manta con un mensaje atribuido al grupo delictivo identificado como ‘La Barredora’, junto a las cabezas, algunas de ellas desolladas. Los restos fueron abandonados tanto sobre la cinta asfáltica como a un costado del camino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PASAJERO SALTA DEL CAMIÓN PARA EVITAR ASALTO EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA

Implementan operativo tras hallazgo

Al lugar del macabro hallazgo acudieron agentes de la Policía de Investigación, peritos del Instituto de Ciencias Forenses y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que se trataba de seis hombres, todos en calidad de desconocidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala informó que se abrió una carpeta de investigación y que se llevan a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, detalló que el sitio donde se encontraron los restos corresponde únicamente al hallazgo, más no al lugar donde sucedieron los hechos.

Las autoridades reiteraron que trabajan en la identificación de las víctimas y en el seguimiento de las líneas de investigación que permitan dar con los responsables de este crimen que conmocionó a la región fronteriza entre Puebla y Tlaxcala.