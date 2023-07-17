Delfines atacan a un grupo de adultos mayores; es el sexto del año en Japón

La playa de Suishohama, en Japón, reportó que un grupo de delfines atacaron a cuatro personas, entre ellos dos adultos mayores que disfrutaban de un día frente al mar, así lo indicaron las autoridades de la entidad, quienes agregaron datos sobre los estados de salud de ambos.

De acuerdo con los informes, los adultos mayores tenían 60 y 40 años respectivamente; sin embargo, no ofrecieron más detalles sobre los nombres de los afectados, aunque el insólito hecho despertó distintas teorías sobre los delfines de la costa japonesa.

¿Qué lesiones presentaron los adultos mayores atacados por un grupo de delfines?

Fracturas, mordeduras y golpes, son parte de las lesiones que tuvieron los adultos mayores cuando el grupo de delfines realizó el ataque; tiempo después ofrecieron más información y se conoció que el señor de 60 años se encuentra con una costilla fracturada y tiene mordidas en la mano, por otra parte, un hombre de 40 años también sufrió cortes en los brazos; sin embargo, sucedió antes del ataque a los adultos mayores.

Japón registra seis ataques por grupo de delfines en 2023

¿El lado oscuro? Tras el ataque, la policía de la región ofreció datos reveladores al asegurar que en lo que va del año se han registrado seis ataques por un grupo de delfines, por esta razón les ha solicitado a los nadadores extremar precauciones para evitar lesiones y en el peor de los casos la muerte.

Por eso, recomiendan conocer los tipos de delfines, ya que hay unos más agresivos que otros, en el caso de la nariz de botella, se recomienda no acercarse pues han sido artífices de los ataques a las personas adultas mayores y de los registrados en 2023.

¿Qué hacer si te encuentras con un delfín?

¡Atención! En caso de encontrar a un delfín en el mar es importante guardar la calma para evitar que reaccione de manera errática, otra de las recomendaciones es no acercarse demasiado para evitar que se sienta amenazado y atacado, pues, aunque son animales juguetones, también buscan defenderse si se sienten acorralados.