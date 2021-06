Abuelito cuenta su historia de amor en Twitter y se hace VIRAL

Alfonso, un abuelito de 80 años y decidió contar la historia de amor que ha protagonizado con María, su esposa y lo hizo a través de Twitter, conquistando a los internautas y haciendo que su relato trascendiera las fronteras.

Aunque muchos aseguran que el amor eterno no existe Alfonso pretende contradecir esa aseveración y decidió externar públicamente lo que siente por su esposa ahora que ambos se encuentran en la vejez.

“Por las tardes veo a María dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra, y claro es que en julio cumplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud… Ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices, pero han sido más los buenos que los malos. Pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me hace falta”, relató el abuelito en cuestión.

Este sentimiento de Alfonso, si llegara a perder a su amada María, ha conmovido los corazones de miles de internautas en Twitter y en unas cuantas horas, su tuit alcanzó más de 180 mil me gusta, volviéndose viral.

“Ya sé que muchos pensareis que soy un viejo chocho y tonto y además pesado, pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mí toda mi vida y que me ha traído siempre enamorado y ahora también”

Incluso, Alfonso confesó que, de vez en cuando se pone triste porque ambos ya son viejitos y sabe que la vida de ambos terminará en algún momento.

“Este fue el día más feliz de mi vida, cuando María y yo nos casamos”, relató el abuelito al lado de una foto de su boda.

Este fué el día más feliz de mi vida,cuando Maria y yo nos casamos. pic.twitter.com/brmsdqI434 — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 24, 2021

Alfonso aseguró que, de vivir otra vida haría lo imposible por volver a encontrar a su esposa, sin embargo, asegura que el amor que siente por su esposa María es tan fuerte que si viviera otra vida y que haría lo posible por volverla a buscar.

Muchos de los seguidores de Alfonso han asegurado que leer sus sentimientos expresados en Twitter han hecho que se les remueva el corazón e incluso las lágrimas.

Muchas personas ha agradecido a Alfonso por compartir sus emociones y la manera en la que él expresa su amor hacia su esposa, ya que hoy no es común.

Buenos días amigos.

Hoy voy a explicar un poco,si es que puedo,el porqué de mi respeto ,mi cariño,y mi amor por Maria. Los dos somos adolescentes de la postura civil. Yo nací en el 38 todavía en guerra,faltaban unos meses para que terminará y ella en él 41 ya terminada. En — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 24, 2021

Queridos amigos hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis por las tardes veo a mi Maria dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y claro, es que en Julio cumplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud ratos muy felices que hemos pasado juntos y — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 21, 2021

Luego de que se hicieran virales sus publicaciones, el agradable anciano difundió un video agradeciendo los mensajes de aliento que ha recibido y para demostrar que su cuenta no es falsa.

Aseguró que pese a tener 82 años tiene plena uso de su pensamiento y razonar por lo que tiene la capacidad de escribir lo que publica en Twitter.

Buenas tarde os envío un vídeo para que me conozcáis mejor y psrs que dejéis de pensar que esto es una cuenta fake pic.twitter.com/g8OsikiBOX — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 27, 2021

