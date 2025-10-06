Persecución y balacera en Tlalnepantla desatan pánico; chofer ebrio embiste patrullas y termina detenido

En cuestión de minutos, la calma en Tlalnepantla se convirtió en una escena de emergencia. Una intensa persecución terminó en balacera sobre la avenida Mario Colín cuando policías municipales intentaron detener a un conductor de camión del transporte público que, según reportes preliminares, manejaba bajo los efectos del alcohol o intoxicado.

La movilización en la mañana de este lunes generó caos, pánico y alerta entre automovilistas y peatones, quienes buscaron resguardarse al escuchar las detonaciones.

Intensa persecución en Tlalnepantla deja caos y pánico entre automovilistas

De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión de la Ruta 18 sin pasajeros avanzaba a gran velocidad, zigzagueando entre carriles de manera temeraria.

Testigos relataron que los uniformados le marcaron el alto en repetidas ocasiones, pero el operador hizo caso omiso, provocando una persecución que se extendió varios minutos frente a una plaza comercial. La situación escaló cuando el conductor embistió dos patrullas y otros vehículos a su paso, obligando a los agentes a disparar a las llantas para frenar su avance.

Los disparos provocaron que las personas que se encontraban cerca corrieran en busca de refugio, temiendo que la balacera se prolongara. En medio del caos, las sirenas, los gritos y la tensión dominaron el ambiente hasta que finalmente el camión se detuvo, logrando los oficiales la detención del hombre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ME MORDIÓ! VIDEO: ESCÁNDALO EN TLALNEPANTLA ENTRE CONDUCTOR Y AGENTE DE TRÁNSITO

#Edomex | Policía dispara a camión para detener a chofer ebrio



Caos en #Tlalnepantla. Policías tuvieron que accionar sus armas y disparar a las llantas de un camión de la Ruta 18 para neutralizarlo.



El conductor, que presuntamente manejaba en estado inconveniente, había… pic.twitter.com/LSvgjprP4H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2025

Fuentes policiacas confirmaron que el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público del Estado de México, mientras se investiga si conducía bajo el influjo de alcohol o alguna sustancia prohibida. A pesar del impacto contra patrullas y autos particulares, no se reportaron lesionados.

“Se suscitó una persecución que puso en riesgo a la ciudadanía por parte de un conductor a bordo de una unidad vacía de la Ruta 18, manejaba presuntamente intoxicado.

“El chofer intentó escapar del lugar para evadir sus responsabilidades, por lo que uno de los uniformados accionó su arma de fuego y logró neutralizarlo”, explicó el gobierno de Tlalnepantla en un comunicado en sus canales oficiales.

El hecho quedó grabado en video y ya circula en redes sociales, mostrando los momentos de mayor tensión y la respuesta inmediata de las autoridades.