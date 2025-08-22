Muy pronto, será momento de voltear al cielo para que las acrobacias deslumbren a los habitantes y visitantes en Acapulco, porque el puerto será la sede de Airshow 2025.

Este es el espectáculo aéreo más importante de México, participarán 23 aeronaves que dejarán a los asistentes con la boca abierta, porque son capaces de realizar acrobacias de alto riesgo.

¿Cuándo será el Airshow 2025 en Acapulco?

De acuerdo con los organizadores y las autoridades de Guerrero, este espectáculo se realizará del 21 al 23 de noviembre de 2025, dejando una derrama económica de 400 millones de pesos.

Airshow 2025, al tratarse de un evento masivo de alto impacto, también dejará números positivos en la ocupación hotelera, por lo que este sector ya se prepara para recibir a miles de turistas.

Acapulco está listo para recibir eventos de talla internacional, como este show donde aeronaves llenan el cielo de adrenalina con impresionantes acrobacias, enmarcadas en el azul de sus playas.

¡El #HogarDelSol se consolida como un gran referente turístico al ofrecer una destacada agenda de actividades para todas y todos! ☀️



Gracias a las gestiones del Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, se han llevado a cabo en los destinos… pic.twitter.com/ikim9L8Dp4 — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) August 21, 2025

La gobernadora Evelyn Salgado, desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Acapulco, agradeció la confianza para poder llevar a cabo este espectáculo de alto nivel, que ayudará a la recuperación del puerto.

“Acapulco está fuerte, está vivo y Acapulco sigue siendo un destino muy atractivo para visitantes tanto de México, como de otros países”, declaró la mandataria estatal.

Las actividades iniciarán el viernes 21 de noviembre, con los ensayos; mientras que el sábado 22 y domingo 23, se realizarán las exhibiciones de acrobacias en dos horarios, a las 11:00 de la mañana y el segundo, de 2:30 a 6:00 de la tarde.