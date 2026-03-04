¡Terrible! Salen a la luz VIDEOS del choque en Vía Atlixcáyotl, Puebla, que cobró dos vidas; responsable está libre

A dos meses del terrible choque que sacudió a Puebla, la investigación ha dado un giro importante. Tres videos inéditos han sido integrados al expediente de la Fiscalía General del Estado, mostrando con cruda claridad el instante en que el vehículo conducido por Luz María "N" embistió a otra unidad frente a una plaza comercial, provocando un desastre en cadena que apagó dos vidas.

VIDEOS revelarían más detalles del accidente en Puebla

En los videos se observa cómo la unidad responsable pierde el control e impacta a gran velocidad. Este material es la pieza central para sostener la acusación de homicidio culposo.

En el sitio del accidente falleció Mayca Álvarez, una mujer que simplemente caminaba por la zona y tuvo la mala fortuna de estar ahí. Un día después, la tragedia creció con la muerte de Sandra Paola, quien viajaba como copiloto en el auto que causó el desastre.

Culpable del choque en Puebla está libre

A pesar de la gravedad de los hechos y de las pruebas en video, la situación legal de Luz María "N" genera mucha impotencia entre los familiares de las víctimas.

Actualmente, la conductora lleva su proceso en libertad. Esto fue posible gracias a que obtuvo un amparo federal, una medida que le permite seguir el juicio fuera de prisión mientras se dicta una sentencia definitiva por la muerte de las dos mujeres.

⚠️🔴 A más de dos meses del falta accidente de la Vía Atlixcáyotl donde murió Mayca y otra chica, salió a la luz grabaciones de cómo sucedió el fuerte percance que ocasionó Luz María.



La conductora responsable viajaba a exceso de velocidad y ocasionó el fuerte accidente a la… pic.twitter.com/rs99Emopvz — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) March 3, 2026

El abandono de las aseguradoras

Para los otros afectados que sobrevivieron al impacto, el calvario apenas comienza. Varios de ellos han denunciado públicamente que las aseguradoras se deslindaron de la cobertura del accidente.

Al no hacerse responsables, los gastos médicos y de reparación han recaído totalmente en las víctimas, quienes hoy enfrentan deudas que ascienden a millones de pesos por un choque que ellos no provocaron.

Víctimas de choque en Puebla no ven el final del túnel

La carambola del 10 de diciembre de 2025 se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia vial en Puebla. Aunque los videos son contundentes y el caso sigue abierto en la Fiscalía, los afectados sienten que el proceso camina muy lento.

La exigencia es clara: que la responsable pague no solo legalmente, sino que se haga cargo de los daños económicos que destrozaron la estabilidad de varias familias.

🚨✋ “Huyes porque eres una asesina”: con el rostro cubierto, Luz María N. salió de la Casa de Justicia tras suspenderse la audiencia inicial.



Es señalada como presunta responsable del accidente en la Vía Atlixcáyotl que causó la muerte de "Mayca".



📲 Síguenos en @atiemponot. pic.twitter.com/ihx830v18R — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) January 22, 2026

La seguridad vial en la mira

Este accidente en la Vía Atlixcáyotl ha reabierto el debate sobre la seguridad en las avenidas más rápidas de la ciudad. Mientras las familias de Mayca y Sandra Paola esperan una sentencia, el resto de los involucrados sigue lidiando con las secuelas físicas y financieras.

Las nuevas grabaciones son, para muchos, la prueba final de que una imprudencia al volante puede destruir la vida de inocentes en un abrir y cerrar de ojos.