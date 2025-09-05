Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Riña en Cuajimalpa termina en incidente vial: camión con pasajeros impacta tres autos

Riña en Cuajimalpa termina en caos vial: un camión con pasajeros choca tres autos y deja cinco personas lesionadas; dos hombres fueron detenidos.

Accidente en Cuajimalpa tras riña: camión impacta tres vehículos y deja lesionadas a cinco personas
Accidente en Cuajimalpa tras riña: camión impacta tres vehículos y deja lesionadas a cinco personas|Especial
Notas
Seguridad
Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Martha Montalvo

Compartir nota

En la alcaldía Cuajimalpa, un reporte de riña terminó convertido en un percance vial. Todo comenzó con una pelea entre el chofer de un camión de transporte público y los tripulantes de un vehículo particular, quienes presuntamente lanzaban objetos contra la unidad.

Al intentar huir del lugar, el conductor del camión perdió el control e impactó tres automóviles compactos. Cinco mujeres resultaron con lesiones eleves, ninguna requirió traslado hospitalario.

CDMXViolencia en MéxicoSeguridad y Justicia

Notas