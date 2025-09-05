Riña en Cuajimalpa termina en incidente vial: camión con pasajeros impacta tres autos

En la alcaldía Cuajimalpa, un reporte de riña terminó convertido en un percance vial. Todo comenzó con una pelea entre el chofer de un camión de transporte público y los tripulantes de un vehículo particular, quienes presuntamente lanzaban objetos contra la unidad.

Al intentar huir del lugar, el conductor del camión perdió el control e impactó tres automóviles compactos. Cinco mujeres resultaron con lesiones eleves, ninguna requirió traslado hospitalario.