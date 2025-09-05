Chofer drogado y armado aterroriza a pasajeros en Metepec; ya fue detenido

Usuarios de transporte público en Metepec, Estado de México, denunciaron a un conductor de la línea Intercultural fue sorprendido consumiendo drogas mientras manejaba. Al reclamarle por su comportamiento y el peligro que representaba, el chofer respondió con amenazas y un arma, lo que obligó a los pasajeros a descender del autobús.

Los hechos ocurrieron poco después de las 14:00 horas, del miércoles 3 de septiembre en la intersección de las avenidas Manuel J. Clouthier y Gobernadores, en la colonia Infonavit San Francisco. Los usuarios no dudaron en reportar lo sucedido a las autoridades locales.

Operativo policial y captura del chofer en Metepec

Tras el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Metepec implementaron un operativo que permitió localizar la unidad y detener al sospechoso en un predio de la colonia Llano Grande, donde los autobuses de la línea suelen estacionarse.

El chofer fue identificado como Jesús Antonio “N”, de 24 años, con domicilio en Izcalli Cuauhtémoc IV. De acuerdo con las autoridades, presentaba signos de estar bajo los efectos de drogas. Durante la inspección al vehículo, los policías encontraron:



Una pipa

Droga con características de cristal

Una réplica de arma de fuego

Chofer de Metepec bajo investigación

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Metepec, junto con la evidencia asegurada. Varias de las personas que viajaban en el autobús acudieron al Ministerio Público para ratificar sus denuncias y exigir justicia.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, informó que este caso refuerza los esfuerzos de seguridad en la región. “Estamos en la ruta de tu seguridad”, señaló.

Posibles sanciones para el conductor detenido

El conductor podría enfrentar cargos por amenazas, portación de arma prohibida y delitos contra la salud, lo que implicaría desde multas económicas hasta penas de prisión dependiendo de la gravedad de los delitos que le imputen.

Además, las autoridades podrían revocar su licencia de manejo e inhabilitarlo para trabajar en transporte público.

Sin seguridad en transporte público del Edomex, pero sí con aumento de tarifa

Este hecho solo refuerza la inconformidad de los usuarios ante el incremento del costo del transporte público en el Edomex, pasando de 12 a 16 pesos. Los pasajeros aseguran que sube la tarifa, pero no la calidad de las unidades, choferes y mucho menos la seguridad ante los asaltos que viven a diario.

