¡Tragedia en Edomex! Orlando Pacheco, un joven de 27 años de edad, perdió la vida al ser arrollado por un autobús mientras viajaba en su motocicleta en la carretera México-Querétaro; hoy, familiares piden que se haga justicia.

Orlando, se dirigía a su casa en Huehuetoca, Estado de México, cuando ocurrió el trágico accidente; el chofer de la unidad se dio a la fuga.

“Él gritaba, le decía que se parara y aún así le valió y se lo llevó (...) Lo aplastó y perdió la vida en un instante”, compartió Leticia, madre de Orlando.

Conductor del camión no se detuvo a pesar de los gritos de Orlando

Según testigos, el camión de pasajeros iba a exceso de velocidad pues ya iba retrasado, por lo que aceleró sin importarle lo que había a su paso; el incidente fue tan trágico que terminó en un incendio, arriesgando al vida de decenas de pasajeros.

Al momento del accidente, el conductor del camión encerró por completó a las y los pasajeros que iban a bordo de la unidad, y no fue hasta que uno de los acompañantes del chofer les abrió la puerta que pudieron salir.

La madre de Orlando asegura que de no ser por esta persona, las y los pasajeros se hubieran puesto en riesgo, ya que posteriormente, el camión se incendió.

#AlertaVialFIA | En la #autopista México–Querétaro, a la altura de #Tepotzotlán, un choque provocó que un autobús de pasajeros se incendiara. pic.twitter.com/kJeQa6H3nW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2025

¡Nadie les avisó! Madre de Orlando se entera de su fallecimiento por un video en redes sociales

Alrededor de las 4 de la tarde, la madre de Orlando recibió un video del brutal accidente en la México-Querétaro, en el que notó que la víctima tendría la misma ropa que llevaba puesta su hija; sin embargo, su otra hija le pidió tener paciencia y esperar un poco más.

Después de algunas llamadas a compañeros de trabajo y amigos de Orlando, Leticia y su otra hija, decidieron ir a la Fiscalía, en la que les dijeron que Orlando Pacheco estaba “detenido”; sin embargo, todo fue una mentira. Tras insistir, por fin, dejaron que la hermana de Orlando pasará a reconocer el cuerpo.

“Mi hija salió devastada y dijo que sí era mi hijo”, contó Leticia, madre de Orlando.

Autoridades no comparten carpeta de investigación a familiares de las víctimas

Leticia, madre de Orlando, junto con su hermano, exigen justicia, pues las autoridades han tratado su caso con indiferencia, incluso aseguran que han recibido algunas burlas. No les dieron la carpeta de investigación, por lo que todo lo que saben es gracias a los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos.

“Yo pido justicia (...) Él era un ingeniero, luchó para salir adelante”, declaró la madre de Orlando.

