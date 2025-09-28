¿Qué pasó en el AICM? Caída de rayo provocan retrasos y cierre de pista; así están las operaciones

¡Atención, mexicanos! Las fuertes lluvias y la caída de un rayo provocaron una falla eléctrica en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ocasionando incidencias en el AICM la noche del pasado 27 de septiembre 2025, pero ¿cómo están las operaciones hoy?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC), confirmó el cierre de pistas y vuelos retrasados por las intensas lluvias en la Ciudad de México; la suspensión de pista ocurrió desde las 18:04 a las 20:00 horas.

Otro rayo impactó nuevamente la torre de control; sin embargo, nunca se perdió contacto con las aeronaves.

Entre las 20:02 hasta las 20:33 se suspendieron las salidas para dar prioridad a los aterrizajes de las aeronaves en vuelo, mientras que a partir de las 20:33 horas, se restablecieron las operaciones normales con la reanudación de despegues.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la administración AICM activaron los protocolos de seguridad y continuidad operacional, manteniendo en todo momento la operación bajo condiciones seguras.

“Se estableció comunicación permanente con las aerolíneas y con los usuarios a fin de buscar de mitigar las afectaciones”, explicó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC) a través de un comunicado.

¿Qué pasa en el AICM hoy 28 de septiembre 2025?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIMC) no ha reportado afectaciones para este domingo 28 de septiembre 2025, por lo que las operaciones en el aeropuerto continúan de manera normal.

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por lluvias en CDMX?

Las aerolíneas suelen avisar sobre la cancelación o retraso de vuelos a través de sus redes sociales, invitando a los usuarios a revisar los estatus de su viajes para que tomen precauciones.

Cada una de las aerolíneas mexicanas e internacionales cuentan con distintas políticas para el manejo y resolución de este tipo de crisis; sin embargo, deben cumplir con ciertas políticas:

