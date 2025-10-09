¡Se recupera con éxito! Operan a la osita “Mina” en Pachuca; presentaba heridas en todo su cuerpo

¡Todo salió perfecto! “Mina”, la osita de 3 años que fue rescatada del Zoológico “La Pastora” en Nuevo León, fue sometida a su primera cirugía en Pachuca, Hidalgo; se recupera con éxito.

El ejemplar fue trasladado a Hidalgo tras los reportes de descuidos en Guadalupe, Nuevo León.

“No solo es la herida de su pata, son muchas heridas las que ella tenía”, explicó la veterinaria en una transmisión de redes sociales.

¿Cómo es el estado de salud de “Mina” tras la cirugía?

La cirugía de Mina fue realzada por la Fundación Invictus de Pachuca. El equipo médico indicó que el procedimiento al que sometieron a la osa, fue complejo, peligroso y de varias horas de trabajo, pero todo salió bien.

En redes sociales, la fundación reveló que la osa de 30 kilos, se está recuperando favorablemente del procedimiento, asegurando que tenía varias heridas alrededor de su cuerpo.

“Fue un manejo muy rudo, muy largo; sin embargo, hoy conocimos los ojos de Mina, conocimos su rostro debajo de esa gran costra”, compartió una de las veterinarias en redes sociales.

A través de una transmisión en vivo, se mostró a Mina descansando en una jaula, incluso se puede ver como la osa de 3 años, se levanta para tomar agua con electrolitos.

Por otro lado, veterinarios de la fundación aseguraron que cortaron todas las garras. Compartieron que algunas de ellas median alrededor de 14.5 centímetros.

Veterinarios esperan resultados de la osita “Mina"; seguirán informando sus avances

La Fundación Invictus, ubicada en Pachuca, Hidalgo, trabaja en colaboración con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Se espera que una vez que se obtengan los resultados de laboratorios, emitirán un nuevo comunicado sobre el estado de salud de la osita “Mina”. Los resultados podrían estar listos en los próximos días.

En redes sociales, la fundación se ha encargado de mostrar el proceso de recuperación de Mina, compartiendo algunos videos del ejemplar, explicando qué es lo que tiene y los procedimientos que se le realizarán.