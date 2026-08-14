¡La arrolló y huyó! VIDEO muestra cómo chofer de camión escapa tras atropellar y matar a mujer de 83 años en Puebla

Luego de que en Puebla se registrara un atropellamiento masivo en el centro de Zacatlán, un nuevo accidente ocurrido en horas recientes terminó con la vida de una mujer en la capital poblana durante la tarde de este jueves 13 de agosto; una cámara de seguridad captó el momento en que el chofer de un camión de la ruta 67 impactó a la mujer y escapó del lugar.

Tras la difusión del video en redes sociales, las autoridades investigan el paradero del conductor señalado por el atropellamiento de la mujer, quien perdió la vida alrededor de las 13:30 horas en el cruce de las calles 9 Norte y 10 Poniente , en el Centro de Puebla.

El chofer bajó del camión y escapó tras atropellar a la mujer

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un comercio cercano se observa la secuencia posterior al atropellamiento de la mujer en Puebla; tras impactarla, el camión se detiene de manera repentina y permanece unos segundos en el lugar.

Después del accidente, la puerta de la unidad 28 de la ruta 67 se abre y el chofer desciende del vehículo; en la grabación se aprecia que vestía una camisa café claro y pantalón negro, antes de comenzar a correr para alejarse del sitio.

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Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el conductor de la unidad 28 de la ruta 67, huye del lugar tras atr0pellar y mat4r a una mujer de la tercera edad en la 10 Poniente y 9 Norte en el Centro de Puebla. 🔴‼️



Vía @MonseNavedo pic.twitter.com/9VxmNga1xl — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 13, 2026

La mujer cruzaba con su bastón cuando fue embestida por el camión de ruta

La víctima fue identificada como Minerva González Roque, de 83 años, quien se encontraba cruzando la calle cuando ocurrió el atropellamiento; de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, avanzaba lentamente y utilizaba un bastón para apoyarse.

En ese momento, el camión de la Ruta 67, con número económico 28, la impactó mientras atravesaba la vialidad; tras el golpe, la mujer quedó sobre la calle, mientras el conductor posteriormente abandonó la unidad y escapó del sitio, de acuerdo con las imágenes de seguridad.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y personal de Protección Civil Municipal, quienes realizaron la valoración correspondiente.

Sin embargo, los cuerpos de emergencia confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales; posteriormente, su cuerpo fue cubierto con una manta mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades, quienes buscan establecer las circunstancias del atropellamiento en Puebla y localizar al conductor de la unidad 28 de la Ruta 67 que aparece en las imágenes alejándose del lugar.