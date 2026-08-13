VIDEO: Conductor atropella a varias personas en el centro de Zacatlán, Puebla

La tragedia embargó a Puebla la tarde de este miércoles 12 de agosto, luego de que un auto embistiera a decenas de personas que caminaban por el centro de Zacatlán, donde se desarrollaba la 84.ª Gran Feria de la Manzana.

Primeros reportes indican que el conductor de un automóvil Chevrolet azul perdió el control e ingresó al andador peatonal Benito Juárez, ubicado en pleno Centro Histórico, donde atropelló a varios transeúntes que se encontraban en la zona.

Hasta el momento, se reportan 11 personas lesionadas, mientras que la persona que estaba frente al volante fue detenida y quedó a disposición de las autoridades, quienes determinarán las responsabilidades.

En redes sociales se han difundido imágenes del momento en que el conductor atraviesa el pabellón artístico, provocando que varias personas corrieran para ponerse a salvo.

Reportan once lesionados tras atropellamiento en la Feria de la Manzana

Tras el atropellamiento ocurrido alrededor de las 17:00 y 17:30 horas, cuerpos de emergencia, personal de SUMA y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas.

Incluso, en videos difundidos, se observa a algunas de las víctimas tendidas en el suelo, mientras los asistentes se acercan para auxiliarlas.

Hasta ahora, se reportan 11 personas lesionadas tras el incidente ocurrido en el Pabellón Artesanal y Frutícola de la Feria de la Manzana Zacatlán 2026.

El Gobierno de Zacatlán confirmó que el conductor de la unidad es un hombre, quien permanece bajo custodia de la Policía Municipal como presunto responsable del hecho.

De acuerdo con versiones, el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de embestir a la gente. Aunque también circula que el auto se quedó sin frenos.

Sin embargo, ante las distintas versiones que han surgido sobre lo ocurrido, las autoridades señalaron que únicamente se dará a conocer información que haya sido previamente confirmada; así lo dio a conocer la presidenta municipal, Beatriz Sánchez.

