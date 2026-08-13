Criminales llaman por radio a comandante de Pánuco para pedirle ayuda y ahora está detenido

Aprehenden al comandante de la Policía Municipal de Pánuco, Veracruz por presuntos vínculos con un grupo delictivo en el estado.

La historia comenzó el pasado 10 de agosto en la colonia Revolución Mexicana, cuando policías detuvieron a una persona señalada por su presunta participación en una agresión contra elementos de seguridad. Durante el operativo aseguraron un arma de fuego y un radio de comunicación.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, al sitio llegó Jhonny Cristian “N”, quien se identificó como comandante de la Policía Municipal de Pánuco. El funcionario llevaba otro radio y, presuntamente, recibió al mismo tiempo comunicaciones relacionadas con un grupo delictivo.

El dispositivo quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones. El comandante fue detenido mediante una orden de aprehensión y será presentado ante un juez, quien deberá determinar su situación jurídica. Hasta ahora, se trata de una acusación en investigación y el detenido conserva la presunción de inocencia.

𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗲𝗷𝗲𝗰𝘂𝘁𝗮 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗣𝗮́𝗻𝘂𝗰𝗼. https://t.co/JiRdWZHSXF pic.twitter.com/KMGaPGEAxd — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) August 13, 2026

¿Qué se escuchó en la frecuencia del comandante de Pánuco?

De acuerdo con medios locales, durante el aseguramiento de los dos radios, un tercer equipo se conectó a la frecuencia y preguntó por el “comandante Jhony”. Según los datos de la investigación, la persona que habló solicitó apoyo para liberar a integrantes de una banda delictiva que acababan de ser capturados.

Además, habría asegurado que anteriormente el comandante de la Policía Municipal ya les había brindado ese tipo de apoyo. Poco después, en la misma frecuencia se alertó que al “comandante Jhony” ya le habían quitado el radio “Los Azules” (los policías).

¿Qué pasó con el comandante de la Policía de Pánuco?

La Fiscalía investiga si las comunicaciones que habría recibido el mando policial tienen relación con actividades de un grupo delictivo y si su actuación pudo constituir un delito contra las instituciones de seguridad pública.

La posible sanción dependerá del delito que finalmente determine la autoridad judicial y de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Si se acredita responsabilidad, podría enfrentar una pena de prisión y otras consecuencias legales.

