Inspección por comida en mal estado termina en bronca y detención de taquera en Plaza Patria, Aguascalientes; acusan abuso policial

Una revisión en un puesto del centro de Aguascalientes se convirtió una pelea en la vía pública. Elementos de la policía municipal arrestaron a una mujer que vendía tacos de tripa y a un hombre que la acompañana en la Plaza Patria.

Todo sucedió cuando personal de salubridad percibió un mal olor en la comida.

Inspección de salubridad desata la molestia en Plaza Patria

Los hechos fueron en el corazón de Aguascalientes, cuando inspectores hacían un recorrido de rutina para inspeccionar locales de comida.

Cuando se acercaron al puesto al puesto de la taquera, el personal detectó un mal olor que venía de los alimentos que preparaban, por lo que hicieron una llamada de atención.

Pelea entre taqueros e inspectores

La revisión no fue bien recibida por la comerciante. Cuando le preguntaron sobre el estado de la comida, la mujer reaccionó de forma violenta, agrediendo verbal y físicamente al inspector que hacía la revisión.

Ante los empujones e insultos en el puesto, las autoridades de salud pidieron el apoyo de policías municipales.

Intervienen policías de Aguascalientes y detienen a dos

Agentes de la policía municipal que estaban en la zona fueron para controlar la pelea.

Después de minutos de tensión y forcejeo, que sucedieron frente a los que caminaban por la plaza, los oficiales arrestaron a la taquera y a un hombre que intervino durante la discusión, subiéndolos a una patrulla.

La vendedora señala presunto abuso de autoridad

Luego de la detención, la comerciante denunció públicamente la forma en que actuaeon los elementos municipales pues, según ella, estuvo fuera de reglamento.

La mujer aseguró que los agentes aplicaron un uso excesivo de la fuerza, actuaron con abuso de autoridad y no respetaron los protocolos marcados para este tipo de intervenciones administrativas.

¿Qué va a pasar con los policías?

Tanto la vendedora como el hombre detenido fueron puestos a disposición para determinar las sanciones por las agresiones al personal de salud y la falta administrativa.

Las autoridades también evaluarán si los policías actuaron conforme a los protocolos establecidos durante el arresto o hubo alguna falta.