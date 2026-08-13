Se queda en la cárcel Héctor “N”, quien lanzó a adulto mayor bajo tráiler en Monterrey

Héctor Iván “N”, de 35 años de edad, enfrenta un proceso por homicidio simple, después de que presuntamente lanzó a un adulto mayor debajo de las llantas de un tráiler en Monterrey, Nuevo León.

Vinculan a proceso a presunto responsable de homicidio en Monterrey

El joven quedó vinculado a proceso por este delito, después de que el juez determinara que había pruebas suficientes para iniciar una investigación en su contra. El sujeto permanecerá en prisión preventiva después de que empujó a Orlando, de 63 años, al pavimento de la avenida Ruiz Cortines, justo en el instante en que un vehículo de carga pasaba por la zona.

Lo que se sabe de la investigación de la fiscalía de Nuevo León

Javier Flores Saldívar, fiscal general de justicia de Nuevo León, apuntó que el acusado ya fue presentado ante un juez de control y continuará su proceso legal dentro de un centro de reinserción social.

El fiscal destacó que Héctor Iván no es un vagabundo y no tiene información sobre si el detenido cuenta con algún problema de salud mental. Añadió que le realizaron pruebas toxicológicas, pero aún no cuentan con los resultados para revelar si el sujeto estaba bajo el influjo de alguna sustancia.

Cómo ocurrió el trágica agresión en la avenida Ruiz Cortines

Las cámaras de vigilancia del C4 captaron el instante en que Héctor Iván “N” lanzó a Orlando a la calle y pasó el tráiler que terminó por quitarle la vida.

Al momento de ser detenido, el joven portaba la misma playera que usó cuando el adulto mayor fue atropellado.