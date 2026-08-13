“Que no se tenga miedo a hablar de la muerte": Tanatóloga con cáncer promueve amparo para acceder a la eutanasia en México

La eutanasia continúa prohibida en México, aunque un amparo promovido por la tanatóloga Silvia García Castañeda busca eliminar los obstáculos legales que impiden a algunos pacientes en etapa terminal decidir sobre el final de su vida.

Qué busca el amparo sobre la eutanasia en México

García Castañeda, quien vive con un diagnóstico de cáncer de mama, conoce de cerca los efectos físicos y emocionales de una enfermedad grave. Desde esa experiencia, promueve un amparo judicial para que las personas con padecimientos terminales puedan contar con alternativas legales frente al dolor y el sufrimiento.

La tanatóloga considera necesario eliminar el tabú que rodea a la muerte y abrir espacios de diálogo sobre las decisiones relacionadas con el final de la vida.

“Que no se tenga miedo de hablar de la muerte, que justamente entre más hablemos de la muerte más nos vamos a sensibilizar, más podemos hacer estos acompañamientos desde lugares amorosos, compasivos; que se pierda el tabú de hablar el tema de la muerte”, declaró Silvia García Castañeda.

El impacto legal de las restricciones en códigos penales

Alex Méndez, abogado que participa en el proceso, explicó que el amparo pretende eliminar las barreras que existen tanto en la legislación federal como en las normas estatales, como en el Código Penal de Oaxaca, que castiga con cárcel a quien ayude a otra persona a morir.

“Estos amparos lo que buscan es eliminar los obstáculos legales que actualmente existen en la legislación federal y legislación estatal para que las personas puedan acceder a la eutanasia”, señaló.

Suprema Corte de Justicia atrae revisión sobre la muerte digna

El médico general Kabir Fitzgerald Osorio consideró que el Congreso debe analizar modificaciones al Código Penal para establecer reglas claras y evitar que se criminalice a quienes brinden asistencia médica dentro de un proceso regulado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó revisar el amparo 147/2026 promovido por Silvia García, aunque la prohibición seguirá vigente hasta que el máximo tribunal emita una resolución.