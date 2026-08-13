Evita multas en Edomex: Unidades móviles disponibles para tramitar tu licencia de conducir antes del 14 y 15 de agosto 2026
Las Unidades Móviles para tramitar la licencia de conducir en Edomex estarán disponibles de martes a sábado; se pide al los ciudadanos tomar precauciones.
No te quedes sin tu trámite. Si todavía no cuentas con tu licencia para conducir o necesitas renovarla, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex) desplegó unidades móviles en algunos municipios de la región para facilitar este trámite, pero ¿en donde se ubican?
La fecha limite para acudir a estas unidades móviles es hasta los próximos viernes 14 y sábado 15 de julio 2026, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.
Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026
El horario de las unidades móviles, ubicadas en distintos municipios del Edomex es de martes a sábado de 9:00 a 15:00 horas; se recomienda acudir con tiempo.
Unidades móviles disponibles hasta el 14 y 15 de agosto 2026: Ubicación exacta
Toma precauciones. La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el 14 y 15 de agosto 2026; esta es su ubicación exacta.
- Atenco - Calle 27 de septiembre 115, Col. San Salvador Atenco. Frente a la Plaza Cívica Atenco.
- Otzolotepec - Hidalgo 1, Col Villa Cuauhtémoc. Frente al Palacio Municipal.
- Texcalyacac - Calle Licenciado Alfredo Campanella Mz. 002, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
Costos para tramitar o renovar la licencia en Edomex:
El precio para tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex) dependerá del tipo de trámite que se elija; te compartimos el desglose de costos:
- Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos
- Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos
- Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos
- Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos
- Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos
Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago correspondiente al trámite
¿De cuánto es la multa por manejar sin licencia en Edomex?
La multa por manejar sin licencia de conducir en Edomex, con el documento vencido o sin permiso, oscila entre los 16 a 20 UMAs, lo que equivale a $1,810 a $2 mil 346 pesos mexicanos, según el valor de la Unidad de Medida y Actualización.