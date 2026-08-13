VIDEO: Captan a dos jóvenes viajando en el cofre de una camioneta en Metepec, Edomex; terminan en el corralón

En Metepec, Estado de México, una camioneta fue captada circulando con dos jóvenes sobre el cofre, una maniobra que pudo terminar en accidente. El sistema C4i municipal identificó la unidad y policías le dieron seguimiento hasta detenerla.

El presidente municipal Fernando Flores Fernández informó que el vehículo fue asegurado y enviado al depósito oficial, además de que se aplicó la sanción correspondiente.

¿Cuánto cuesta la multa por llevar personas en el cofre en Edomex?

Transportar personas fuera de la cabina representa una falta grave de seguridad vial. La multa puede ubicarse entre 16 y 30 UMAs, es decir, aproximadamente mil 876 a 3 mil 519 pesos, tomando como referencia una UMA diaria cercana a los 117.31 pesos.

A esto se pueden sumar los gastos por grúa y corralón, que pueden superar los mil 500 pesos y aumentar dependiendo del tiempo que el vehículo permanezca en el depósito.

¿El conductor puede ser llevado ante un juez cívico?

Si la conducta representa un riesgo evidente para otras personas o existen circunstancias adicionales, como conducir bajo los efectos del alcohol, o en este caso que el automovilista llevaba a dos jóvenes encima del cofre, puede ser presentado ante un juez cívico y enfrentar un arresto, además de las sanciones económicas.

Más allá de la multa, llevar pasajeros sobre el cofre deja prácticamente sin margen de reacción ante un frenón, choque o maniobra inesperada, provocando una tragedia e involucrar a personas que circulan con normalidad y respetando el reglamento de tránsito.

¿Qué pasó con la camioneta en Metepec?

Tras la persecución por medio de las cámaras del C4i, los policías municipales interceptaron y la unidad terminó en el depósito oficial. El llamado del presidente municipal fue: "Chavos, divertirse está bien, pero no arriesguen su vida por un momento de emoción. Lo que parece un juego puede terminar muy mal. Cuídense. En casa siempre hay alguien esperándolos.", sentenció el alcalde de Metepec.