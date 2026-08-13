En 2 meses encuentran a 12 cocodrilos muertos con signos de violencia en Puerto Vallarta; esto dicen los expertos

Especialistas han localizado 12 cocodrilos muertos durante los últimos dos meses en distintos puntos de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. El aumento de avistamientos ocurre mientras estos reptiles enfrentan la reducción de su hábitat por el crecimiento urbano y un mayor contacto con la población.

Roberto Ornelas, biólogo de Sostenibilidad Ambiental, calificó la situación como preocupante debido a la importancia de los cocodrilos para los ecosistemas de la región.

Encuentran 12 cocodrilos muertos en Puerto Vallarta en los últimos dos meses

“Llevamos hasta la madrugada de este pasado lunes 12 ejemplares tristemente, y lo digo en este tono porque sí es muy preocupante lo que está sucediendo en esta región con estos reptiles tan maravillosos e importantes para los ecosistemas”, declaró.

El especialista explicó que el ejemplar número 12 apareció en la zona del fraccionamiento Ecoterra. De acuerdo con su valoración, el hallazgo refleja la falta de empatía hacia una especie que se desplaza en busca de espacios donde pueda sobrevivir.

Incrementan las agresiones contra fauna silvestre por expansión urbana

El caso encontrado en Ecoterra presentó indicios de violencia. La Patrulla Verde localizó al animal alrededor de las 2:30 de la madrugada. La descripción corresponde a un cocodrilo de aproximadamente 80 centímetros, cuyo hocico estaba atado y que presentaba cortes en el cuerpo.

Roberto Ornelas agregó que ocho de los 12 ejemplares localizados mostraron señales de agresión.

Los hallazgos han generado preocupación entre ambientalistas, ya que los cocodrilos cumplen una función importante dentro del equilibrio ecológico. Además, la expansión de las zonas urbanas reduce los espacios naturales disponibles y puede aumentar los encuentros entre personas y fauna silvestre.

Investigaciones oficiales y postura de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco informó, mediante un comunicado, que desaprueba cualquier acto que provoque afectaciones, agresiones o la muerte de ejemplares de fauna silvestre.

La dependencia indicó que mantiene las investigaciones sobre las agresiones contra los cocodrilos para identificar a los responsables.

Paola Bauche, secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, recordó que esta especie cuenta con protección legal y advirtió que causarles daño constituye un delito.

