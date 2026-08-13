Cae en Jalisco: Detienen en Ameca a José Luis, “El Coke”, buscado en Estados Unidos por homicidio y tortura

Un operativo en la región valles de Jalisco derivó en la captura de un sujeto considerado un objetivo para la justicia estadounidense. Elementos de la policía estatal localizaron en el municipio de Ameca a José Luis "N", alias "El Coke", quien era buscado por las autoridades de Estados Unidos por varios delitos graves. La detención se logró gracias a trabajos de inteligencia y tecnología. Te cuento los detalles del caso.

¿Quién es "El Coke" y por qué lo buscaban en EU?

José Luis "N", conocido bajo el apodo de "El Coke", tenía una orden de aprehensión activa emitida por juzgados de Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas lo requerían para responder por acusaciones de homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración.

Las investigaciones dicen que el sujeto presuntamente atacó a puñaladas al familiar de un agente policial en el país americano y después ocultó el cuerpo.

Así fue el operativo contra "El Coke"

Para dar con la ubicación del prófugo, las autoridades comenzaron con las acciones de rastreo el municipio de Ameca, donde el individuo intentaba pasar desapercibido.

En la investigación y el operativo participaron la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck, herramientas que permitieron encontrar la zona donde se ocultaba el sospechoso.

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La Policía de Jalisco capturó a José Luis "N", alias “Coke”, buscado y requerido por autoridades de Estados Unidos por los delitos de homicidio y conspiración pic.twitter.com/j6OWZX5LDr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

Policías trabajaron con el Servicio de Marshals

La Secretaría de Seguridad de Jalisco mantuvo una mesa de trabajo e intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

La colaboración binacional permitió confirmar la identidad de la persona y coordinar la intervención en el momento correcto.

Detienen a "El Coke" en Jalisco

El despliegue de la policía en Ameca se hizo coordinadamente por parte de los agentes estatales, lo que permitió intervenir al objetivo sin que hubieran enfrentamientos ni riesgos para la población.

Al momento de detener al sujeto, los oficiales confirmaron que se trataba de la misma persona requerida por la justicia norteamericana.

Comienzan extradición de "El Coke"

Después de la aprehensión, José Luis "N" fue asegurado y trasladado bajo un dispositivo de seguridad para hacer los trámites correspondientes.

Las autoridades estatales notificaron a las autoridades federales y al gobierno estadounidense para dar inicio al procedimiento formal que permita su traslado y puesta a disposición ante la justicia que lo quiere.