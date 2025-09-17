Fuerte accidente en Autopista Siervo de la Nación, Ecatepec: Auto termina calcinado tras aparatosa volcadura| VIDEO

¿Qué pasa en la Autopista Siervo de la Nación? En Ecatepec, Estado de México, la mañana de este miércoles 17 de septiembre, se registró un fuerte accidente y volcadura que dejó un auto calcinado entre las llamas y un intenso caos vial, provocando una alerta y un operativo de última hora en la zona del percance.

En imágenes registradas por automovilistas que circulaban sobre la carretera, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo impactante del accidente, se observa cómo un vehículo terminó con las llantas con dirección al cielo, mientras un intenso fuego lo reducía a cenizas ante la mirada de los testigos.

Autopista Urbana Siervo de la Nación: Accidente en Ecatepec provoca caos vial HOY

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec se movilizaron hacia el kilómetro 3.5 de la vialidad, en los carriles que conectan con dirección a la Ciudad de México. Según los reportes preliminares, el conductor habría perdido el control en una curva, lo que provocó la volcadura y, segundos después, el incendio de la unidad.

Mientras las llamas consumían el vehículo, automovilistas colocaron conos naranjas para advertir a los demás conductores, quienes quedaron varados en medio del intenso tráfico.

Una columna de humo negro alcanzó varios metros de altura y fue visible desde colonias cercanas como Jardines de Morelos y Las Américas, lo que generó alarma entre la población.

La mujer que viajaba dentro del automóvil logró salir por sus propios medios antes de que el fuego envolviera la carrocería. Testigos la auxiliaron hasta que arribaron paramédicos, quienes confirmaron que presentaba golpes menores y la trasladaron para realizarle estudios médicos de control.

En tanto, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional cerraron parcialmente la circulación para permitir el trabajo de los bomberos, quienes sofocaron el incendio y evitaron que se extendiera a otros autos. Las maniobras de retiro de la unidad accidentada generaron un fuerte congestionamiento que alcanzó zonas como Circunvalación y Xalostoc, afectando a cientos de automovilistas en plena hora pico.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar vías alternas y recordaron que, en caso de emergencia, es fundamental mantener la calma, llamar al 911 y permitir el paso libre a las unidades de rescate.