VIDEO: Momento exacto en que conductor ebrio se estrella contra bombas de gasolinera en Colima

Un video de cámaras de seguridad reveló el momento exacto en que una camioneta se impactó fuertemente contra las bombas de una gasolinera sobre la carretera Manzanillo-Cihuatlán, en el municipio de Manzanillo, Colima.

El accidente, ocurrido la noche del lunes 15 de septiembre, dejó dos empleadas heridas y cuantiosos daños materiales. Mientras que el chofer que causó el accidente presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol.

VIDEO: Choque contra bombas de una gasolinera en Manzanillo-Cihuatlán deja varios heridos

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba en aparente estado de ebriedad cuando perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una estación de gas ubicada entre las localidades de El Naranjo y La Central.

Las imágenes captadas muestran cómo la camioneta se dirige sin control hacia las bombas, destruyendo no solo la parte frontal del vehículo, sino también una de las bombas, causando severos daños.

En otros videos difundidos mostraron a las víctimas tendidas en el suelo, gravemente heridas. Pese a esto, trabajadores que resultaron ilesos activaron los protocolos de seguridad necesarios para evitar una explosión.

Detienen a conductor tras choque en Manzanillo

Testigos y empleados de la estación lograron retener al sujeto, quien aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Poco después, arribaron elementos de la Policía municipal y Protección Civil para auxiliar a las víctimas.

Por su parte, el hombre fue trasladado a la Fiscalía del Estado de Colima, donde deberá responder por los daños materiales y las lesiones provocadas.

De igual forma, autoridades confirmaron que ya se encuentra bajo investigación y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. Hay que considerar que en Colima, el reglamento de tránsito establece sanciones que van desde arresto preventivo, aseguramiento del vehículo, si el grado de alcohol en la sangre supera los 0.40 miligramos.

A esto se le suman multas que pueden llegar hasta los 12 mil pesos y detención por 36 horas. Siempre y cuando, la tragedia no haya provocado ninguna muerte.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y evitar el consumo de alcohol al manejar, recordando que este tipo de imprudencias puede desencadenar tragedias de grandes proporciones.