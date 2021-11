Familiares identifican a víctimas del accidente en la México-Puebla

Los cuerpos de las 17 víctimas mortales del accidente ocurrido el sábado 6 de noviembre en la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla, en Chalco, Estado de México, permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía en Ixtapaluca en donde están siendo identificados a través de pruebas de ADN.

Hasta el momento se sabe que las víctimas son 10 mujeres y siete hombres y hay varios menores de edad, entre ellos.

A las instalaciones de la fiscalía en Ixtapaluca han llegado posibles familiares de nueve de las víctimas del fatal accidente en la autopista México-Puebla ocurrido el pasado 6 de noviembre.

Y es que hasta el momento, no se ha confirmado que entre las personas que perdieron la vida estén sus seres queridos, pero han aportado datos como que sus familiares transitaban por el lugar del accidente, que no los encuentran, que no responden a su celular y que tampoco se han comunicado.

Por ello, a las personas que se han acercado a la fiscalía en Ixtapaluca ya se les tomó pruebas necesarias para que sea a través de exámenes de genética que se determine que en verdad se trate de sus familiares.

De los 11 vehículos involucrados, la fiscalía del Estado de México ya identificó cinco, de los otros seis se desconoce la marca debido al fuerte impacto y al estado en que quedaron.

Al parecer, entre las víctimas se encuentra el chofer del camión tipo torton, que presuntamente se quedó sin frenos y provocó la tragedia.

La identificación de los cuerpos se realizará en coordinación con personal de la Fiscalía regional de Amecameca en donde se realizarán también pruebas de genética como parte de los trabajos, proceso y trámites para que los familiares los identifiquen.

¿Qué pasó en la autopista México-Puebla?

El Gobierno del Estado de México informó que el accidente se registró en el kilómetro 33 a la altura de la caseta San Marcos Huixtoco en la colonia San Marcos del municipio de Chalco en la autopista México-Puebla.

El accidente ocurrió luego de que el conductor de un tráiler se quedó sin frenos, perdió el control del vehículo y se estrelló contra varia automóviles y la caseta de cobro.

El impacto del accidente provocó que el tráiler explotara, por lo que fallecieron 17 personas, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, que actualizó el número de víctimas , luego de que se había informado que eran 19 las personas sin vida.