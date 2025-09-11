Trágico accidente en Aguascalientes: Conductor arrolla y mata a comerciante de artesanías; policía resulta herido

Una tarde de rutina en el centro histórico de Aguascalientes se convirtió en una fatal tragedia cuando un conductor perdió el control de su camioneta y arrolló a una mujer de la tercera edad, que era comerciante de artesanías y que falleció por el impacto; además, un policía que regulaba el tránsito también resultó gravemente herido tras el accidente.

¿Cómo ocurrió el fatal choque en el centro de Aguascalientes?

El hecho ocurrió alrededor de las 16:45 horas del miércoles 10 de septiembre, en la intersección de las calles Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, frente a la Casa de la Cultura y a escasos metros de la Catedral Basílica.

Testigos relatan que una camioneta blanca circulaba a alta velocidad por la avenida Madero y, al llegar al cruce con Galeana, no frenó ni giró, por lo que terminó subiendo a la banqueta.

La mujer, de aproximadamente 70 años, fue embestida y prensada contra la pared, mientras el oficial fue impactado metros más adelante y proyectado violentamente.

El estruendo del accidente generó alarma inmediata, por lo que comerciantes y transeúntes acudieron a auxiliar a las víctimas mientras otros llamaban a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja, Bomberos y Policía Vial arribaron en minutos; los socorristas confirmaron que la mujer ya había fallecido en el lugar.

Por su parte, el oficial fue trasladado al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, con lesiones internas y fracturas múltiples.

En imágenes captadas por testigos, y que posteriormente fueron compartidas en redes sociales, se observa la gravedad de las afectaciones por el choque.

¿Qué se sabe del conductor que provocó el fatal accidente en Aguascalientes?

El conductor, un joven de 21 años, fue asegurado en el sitio. Versiones preliminares indican que sufrió una crisis epiléptica que habría afectado su capacidad para controlar la camioneta.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y lesiones graves, y se analiza si existieron factores médicos que mitiguen la responsabilidad.

Por ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el estado del oficial ni sobre la condición médica del conductor, mientras la zona del accidente en el centro histórico de Aguascalientes fue liberado tras las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.