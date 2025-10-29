Mujer intenta ganarle el paso al tren en Colima: su bebé de un año termina herido

La tarde de este martes se registró un fuerte accidente entre un tren y un automóvil en el municipio de Coquimatlán, Colima, lo que dejó a una mujer y un bebé lesionados, esto luego de que la conductora le intentara ganar el paso al ferrocarril.

El choque ocurrió en el cruce ferroviario de la colonia Ejidal, cerca de una secundaria y de la zona conocida como El Tapado. De acuerdo con los primeros reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), el tren impactó un vehículo tipo Versa color gris que aparentemente intentaba cruzar las vías.

🚨 🚨Una mujer y su bebé de apenas unos meses resultaron lesionadas tras el impacto de un tren contra el vehículo en el que viajaban. El accidente ocurrió en el cruce de Calzada Aguilar y Emiliano Zapata, en la colonia Ejidal de la cabecera municipal de Coquimatlán. pic.twitter.com/ocqubGcl3x — Meganoticias Colima (@MeganoticiasCo) October 29, 2025

Una mujer inconsciente y un bebé rescatado tras accidente de tren en Colima

Tras el impacto, una mujer adulta fue hallada inconsciente dentro del automóvil, mientras que un bebé de aproximadamente un año fue rescatado por personas que se encontraban cerca del lugar.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente llamaron al número de emergencias 911, lo que permitió que los cuerpos de rescate llegaran rápidamente.

Al sitio acudieron elementos de la UEPC, junto con personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Protección Civil Municipal y corporaciones de seguridad, quienes realizaron las labores de rescate y traslado de los heridos a un hospital para su valoración médica.

Hasta el momento, no se ha informado el estado de salud de las víctimas, pero las autoridades confirmaron que ambos fueron atendidos de inmediato.

Autoridades piden precaución al cruzar las vías del tren

Tras el accidente, la UEPC de Colima hizo un llamado urgente a la población para extremar precauciones al cruzar las vías del tren, respetar los señalamientos de advertencia y detenerse por completo antes de intentar pasar.

Recordaron que los trenes no pueden frenar de manera inmediata, por lo que cualquier intento de ganarle el paso al tren puede tener consecuencias graves.

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, suelen ser altamente peligrosos debido al peso y la velocidad con la que se desplazan los convoyes, por lo que exhortan a los automovilistas a mantener la calma y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia mientras se realizan las maniobras necesarias.