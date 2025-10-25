VIDEO: hombre muere tras colgarse de vagón de la Línea 1del Tren Eléctrico de Guadalajara

La tarde de este viernes 24 de octubre, el servicio del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) de Guadalajara fue suspendido luego de un accidente fatal en el que un hombre murió tras colgarse de una de las ventanas de los vagones de la Línea 1, registrado en la interestación Santa Filomena - Unidad Deportiva.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando pasajeros que viajaban en uno de los trenes notaron la presencia del hombre sujetado en la ventana desde el exterior, con la cabeza dentro y el cuerpo fuera.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran la reacción de los usuarios al darse cuenta de la situación. Minutos después, las imágenes revelan que el hombre fue golpeado por una estructura al ingresar el transporte público a uno de los túneles, lo que provocó su muerte inmediata.

Se suspende el servicio del tren eléctrico de Guadalajara por más de tres horas

Debido al accidente, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) detuvo completamente la operación de la Línea 1 mientras personal de emergencia y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaban las labores correspondientes al levantamiento del cuerpo.

La suspensión afectó a cientos de usuarios que regresaban del trabajo o la escuela, ya que esta línea conecta puntos clave de la zona metropolitana de Guadalajara.

A través de un comunicado en redes sociales, Siteur informó que el servicio fue reanudado después de las 9:30 de la noche, una vez que se garantizó la seguridad en las vías y se concluyeron las diligencias.

#AvisoSITEUR | El servicio de la #Línea1 de #MiTren ha sido restablecido tras la atención de un incidente ajeno a la operación, registrado en la interestación Santa Filomena - Unidad Deportiva.



La circulación de trenes se retoma en todo el tramo. Gracias por tu comprensión. pic.twitter.com/hEaqzYonEx — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) October 25, 2025

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre ni las causas que lo llevaron a colocarse en esa posición tan peligrosa. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluyendo un posible acto imprudente o un intento de daño autoinfligido.

Otra tragedia en el transporte público: muere chofer tras pelea en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, también se registró una tragedia en el transporte público. Un conductor de la ruta 220 Provileón perdió la vida después de una pelea con un pasajero, quien se molestó cuando el chofer desvió la ruta sobre la avenida Bernardo Reyes.

La discusión escaló rápidamente a los golpes, y el conductor sufrió un ataque respiratorio, desvaneciéndose dentro de la unidad. Aunque los pasajeros pidieron ayuda médica, el hombre ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia.

El presunto agresor huyó del lugar, pero fue detenido horas más tarde. Las autoridades de Nuevo León investigan el caso para determinar su responsabilidad en la muerte del chofer.