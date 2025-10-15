El Tren Ligero cerrará 6 estaciones; Conoce las fechas y alternativas

El Sistema de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México (STE CDMX) ha anunciado el inicio de trabajos de remodelación en seis estaciones del Tren Ligero que va de Tasqueña a Xochimilco. Estos trabajos forman parte de un plan para aumentar la capacidad y el número de viajes, y se enfocarán en la adecuación estructural de las techumbres de las estaciones.

¿Cuándo se cerrarán seis estaciones del Tren Ligero?

Los trabajos se ejecutarán en jornadas continuas para optimizar los tiempos de intervención y minimizar las afectaciones a los usuarios. La remodelación iniciará el lunes 20 de octubre de este año y concluirá el 02 de abril de 2026.

¿Qué estaciones del Tren Ligero estarán cerradas?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que cada estación será cerrada por un periodo específico para llevar a cabo las obras.



Huichapan: Del 20 de octubre de 2025 al 21 de noviembre del 2025

Del 20 de octubre de 2025 al 21 de noviembre del 2025 Tepepan: Del 18 de noviembre del 2025 al 11 de diciembre de 2025

Del 18 de noviembre del 2025 al 11 de diciembre de 2025 La Noria: Del 11 de diciembre al 09 de enero de 2026

Del 11 de diciembre al 09 de enero de 2026 Periférico: Del 09 de enero del 2026 al 07 de febrero de 2026

Del 09 de enero del 2026 al 07 de febrero de 2026 Xomali: Del 07 de febrero del 2026 al 04 de marzo de 2026

Del 07 de febrero del 2026 al 04 de marzo de 2026 Huipulco: Del 04 de marzo del 2026 al 02 de abril del 2026

Los trabajos a realizar consisten principalmente en mejoras estructurales:



Actividades Principales: Demolición de firmes existentes, retiro de escombros, armado y colado de zapatas, dados, losas y columnas.

Demolición de firmes existentes, retiro de escombros, armado y colado de zapatas, dados, losas y columnas. Montaje: Fabricación y montaje de la estructura metálica principal, instalación de multypanel, canalones y bajadas pluviales.

Fabricación y montaje de la estructura metálica principal, instalación de multypanel, canalones y bajadas pluviales. Acabados: Colocación de revestimientos y aplicación de pintura.

Horarios del Tren Ligero se mantienen ante cierre de seis estaciones

Los usuarios podrán hacer uso del servicio ingresando en las estaciones cercanas a la que se encuentre cerrada. El servicio del Tren Ligero y el apoyo del CETRAM Tasqueña continuarán operando en su horario habitual:



Lunes a viernes: 05:00 a 23:30 horas.

Sábados: 06:00 a 23:30 horas.

Domingos: 07:00 a 23:30 horas.

Recuerda que la primera estación que estará cerrada será Huichapan del 20 de octubre al 21 de noviembre.

